Піцца була несвіжою

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, вчора пізно ввечері (10 січня о 21.39) в приватному пансіонаті «Алексік» м. Трускавець, де відпочивала дитяча група з м. Харкова в кількості 23 дітей, 12 дітей віком від 8 до 14 років отримали харчову токсикоінфекцію середньої важкості. Вихователі групи від госпіталізації дітей відмовились. Батьки дітей повідомлені про їх стан по телефону лікарями швидкої медичної допомоги м. Трускавця. Надана медична допомога на місці.

Міський голова Трускавця Андрій Кульчинський так прокоментував ситуацію, яка склалася: «Сьогодні зранку вже є суттєве покращення стану. Дітей в «Алексіку» 71, всі вони з різних куточків України, також є діти з Молдови. Захворіла тільки частина харків`ян, отже це не “заслуга” пансіонату. По дорозі з Харкова в поїзді всі ці діти купили піццу. Санстанція претензій до закладу не має».

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