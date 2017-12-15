Подарунки своїми руками

By  | 15.12.2017 | Filed under: Новини

Усім приємно отримувати подарунки в стилі hand made (ручна робота). А якщо ці подарунки зроблені руками дітей, то тоді цінність таких подарунків ще більше зростає.

Напередодні свята Святого Миколая відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради організував і провів для дітей з багатодітних сімей м. Трускавця майстер-клас з виготовлення оригінальних подарунків та ялинкових прикрас. Захід пройшов у приміщенні Трускавецького відділення Дрогобицької ОДПІ. навчились загортати шоколад у вигляді сніговика та виготовили ялинкові прикраси з фетру.

Такий захід має окрім естетичної та розважальної мети ще й мету виховну. Адже діти, які виготовили подарунок своїми руками, побажають показати своє вміння, похвалитися власноруч виконаною роботою, подарувати друзям чи батькам те, у що вклали душу. Майстер-клас тривав близько години часу, виготовлені сувеніри діти забрали з собою. Також вони отримали фетр, з якого можуть виготовити інші сувеніри чи ялинкові прикраси вже вдома чи в школі.

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