Подарунки своїми руками

Усім приємно отримувати подарунки в стилі hand made (ручна робота). А якщо ці подарунки зроблені руками дітей, то тоді цінність таких подарунків ще більше зростає.

Напередодні свята Святого Миколая відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради організував і провів для дітей з багатодітних сімей м. Трускавця майстер-клас з виготовлення оригінальних подарунків та ялинкових прикрас. Захід пройшов у приміщенні Трускавецького відділення Дрогобицької ОДПІ. Діти навчились загортати шоколад у вигляді сніговика та виготовили ялинкові прикраси з фетру.

Такий захід має окрім естетичної та розважальної мети ще й мету виховну. Адже діти, які виготовили подарунок своїми руками, побажають показати своє вміння, похвалитися власноруч виконаною роботою, подарувати друзям чи батькам те, у що вклали душу. Майстер-клас тривав близько години часу, виготовлені сувеніри діти забрали з собою. Також вони отримали фетр, з якого можуть виготовити інші сувеніри чи ялинкові прикраси вже вдома чи в школі.

Також читайте