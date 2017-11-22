Поїзд «Трускавець-Київ» біля Самбора збив 24-літнього чоловіка

By  | 24.11.2017 | Filed under: Новини

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 23 листопада о 21:31 у м. Самборі, при виїзді із залізничної станції “Самбір” Регіональної філії “Львівська залізниця”, машиністом пасажирського поїзду №50 сполученням “Трускавець – Київ” було застосовано екстрене гальмування з метою попередження травмування людини, що перетинала колію у недозволеному місці. Внаслідок події отримав травми мешканець Вінницької області, військовослужбовець, 1993 року народження, якого було госпіталізовано до Військово-медичного клінічного центру Західного регіону. Затримка руху пасажирського поїзду склала 19 хвилин.

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