Поліцейські затримали водія-учасника смертельної ДТП, котрий втік з місця події

By  | 24.06.2019 | Filed under: Новини

У Бориславське відділення поліції 23 червня надійшло повідомлення про те, що близько 23.40 у центральній частині міста відбулась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали люди.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили поліцейські, зіткнулись автомобілі «Фіат Добло», яким керувала 42-річна місцева мешканка та «Форд Мондео». Внаслідок зіткнення водій «Фіата» загинула, а водій та пасажирка «Форда», залишивши автомобіль, з місця події втекли.

Правоохоронці встановили, що за кермом «Мондео» перебував 24-річний мешканець Борислава. Його затримано в порядку ст.208 КПК України, вирішується питання про обрання чоловіку міри запобіжного заходу.

Особу його пасажирки також встановлено – нею виявилася 19-річна мешканка міста. Обидвоє під час зіткнення отримали тілесні ушкодження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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