Політиканство на воді

- Питання водопостачання у Бориславі та Східниці набуває політичного забарвлення. І в цьому я вбачаю велику небезпеку. Бо коли в господарські питання втручається політика, то тоді починаються проблеми…

Такими словами розпочав прес-конференцію на тему водопостачання Борислава та Східниці міський голова Борислава Ігор Романович Яворський. Зустріч з журналістами проходила у середу, 24 жовтня. Окрім мера міста з представниками ЗМІ поспілкувалися активні депутати міськради та керівництво водоканалу (КП «Вододар»).

За словами міського голови, питання водопостачання було і залишається одним з пріоритетних для влади міста, якщо не сказати найпріоритетнішим. Взято курс на заміну водогонів, щоб зменшити втрати води (витоки) і здешевити її собівартість. За неповні три роки водогонів у Бориславі поміняно більше, ніж за всі попередні шість каденцій (!) часів незалежної України. Тільки в цьому році замінили понад 30 км труб – і це при тому, що по всій Україні (!) за півроку поміняли трохи більше, ніж 120 км водоносних труб.

Але про це мало говориться, майже не пишеться, і люди не знають про ту колосальну роботу, про цей титанічний труд, який здійснюється заради впровадження цілоденного водопостачання по всьому місту. Тож радше вірять у гучні лозунги та слухають виступи маловідомих осіб, котрі хочуть зробити собі піар на воді.

Ігор Яворський озвучив тільки дві з можливих причин, які призвели до загострення цієї теми, до активізації окремих громадських діячів, віче та заборів аналізів води львівськими та дрогобицькими прибульцями.

Перша з ймовірних причин – хтось дуже хоче, аби водопостачальне підприємство Борислава перейшло у приватну власність, припускає Ігор Яворський. І висловлює чітку, тверду та недвозначну позицію – ні! КП «Вододар» і надалі працюватиме як підприємство виключно комунальної форми власності.

Друга причина – є сили, котрі лобіюють інтереси КП «Дрогобичводоканал». Тут Ігор Яворський теж категоричний – Дрогобич аж ніяк не здатен забезпечити цілоденним якісним водопостачанням всі мікрорайони Борислава, не кажучи вже про Східницю. Тож потуги «друзів Дрогобича» (чи правильніше сказати «агентів») нічим не увінчаються.

На нашу думку, є й інші фактори, котрі могли спричинити недавнє збурення навколо теми водопостачання в Бориславі. Перший – намагання окремих маловідомих, якщо не сказати маргінальних, політичних сил зробити собі піар, повідомити про себе. Напередодні виборів 2019 року, головно парламентських, кожна партія хоче показати себе захисником інтересів людей. І при цьому йде на хитромудрі витівки, обман виборців, маніпуляції та інсинуації. Ну а другим фактором може бути помста так званої «дрогобицької влади» за те, що Борислав відмовився приймати дрогобицьке сміття.

Проте ми не вдаватимемося в детальний аналіз цих та інших можливих причин нагнітання ситуації навколо теми водопостачання у місті нафтовиків, а зупинимося на озвучених під час прес-конференції фактів.

Окрім інформації про замінені водогони було повідомлено, що протягом останніх трьох років значно розширився графік подачі води, на деяких вулицях він наближається до цілоденного. Але й на тих, де не всі проблеми вирішено, графік з 6 до 9 ранку та з 18 до 22 вечора значно розширили. Цьому сприяє і зменшення витоків завдяки заміні магістралей, і встановлення 9 регуляторів тиску, про що повідомив депутат міської ради Руслан Зелінський.

Відновлено резервуари чистої питної води. Здійснюється 200 аналізів води щодоби. Залучаються кошти з обласного та державного бюджету по програмі «Питна вода». КП «Вододар» має найбільшу динаміку росту серед усіх водоканалів Львівщини. У підприємство щороку інвестуються кошти, в тому числі шляхом поповнення статутного фонду. Зараз «Вододар» є одним з бюджетоутворюючих підприємств Борислава, на якому працює 125 робітників і котре сплачує податків на суму 1,5 млн грн. в рік. Проводиться робота з покращення якості води, хоча інколи мул з водозабору Рибник і потрапляє в мережу. Але краще мул, який потім осідає, аніж мали б потрапляти хімікалії.

Вода у Борислав та Східницю подається не «жорстка», як показують у своїх «аналізах» «діячі» та «експерти», а нормальна. Як каже доцент кафедри екології ДДПУ, громадський активіст, бориславець Мирон Цайтлер, в наших гірських районах вода апріорі не може бути м`якою, про що свідчать хоча б накипи в чайниках. Вода в Бориславі подається нормальна – підтримує міського голову пан Мирон.

Окрім мера Ігоря Яворського, депутата Руслана Зелінського та громадського діяча, доцента-еколога Мирона Цайтлера на прес-конференції виступили директор КП «Вододар» Ярослав Лопушанський, інші посадові особи водоканалу (Ігор Тарновецький, Олексій Ясеницький, Віра Загірська). Кожен з них вніс свою лепту в роз`яснення що ж робиться для покращення водопостачання в Бориславі та Східниці, і який стан справ на сьогодні у комунальному підприємстві.

Було сказано і про те, що з 2015 року практично майже не проводяться відключення об’єктів підприємства від електроенергії, як це мало місце раніше. «Вододар» економить електроенергію, качає воду з водозабору «Рибник» вночі, бо має двоставковий тариф на світло. Фірма оплачує Дрогобичу послугу очистки стоків. У планах – заміна труби 400 мм, котра йде в мікрорайон Бані, де переважно забудова садибного типу, на іншу, пластикову і меншого діаметру. Недавно демонтовані старі труби в мікрорайоні Мражниця, тож тепер найстаріші труби водогону в Бориславі – з 1960-х рр. (для прикладу, в Дрогобичі найстаріші труби з 1930-х рр.).

Головний інженер КП «Вододар» Олексій Ясеницький називає вулиці, де здійснюються роботи, показує розрахунки, з яких видно, наскільки вагомою є економія завдяки дбайливій політиці підприємства. Віра Загірська детально розповідає про хіміко-бактеріологічні аналізи води, про гіпохлорид натрію та щоденне відслідковування якості, надає журналістам таблиці та результати аналізів. Але, напевно, найпереконливішим є міський голова, котрий каже, що постійно для заварки чаю використовує воду з-під крану і пропонує перевірити наскільки обґрунтовані є звинувачення в тому, що вода в Бориславі неналежної якості.

Годинна прес-конференція навряд чи заспокоїть тих, хто має на меті «каламутити воду» в Бориславі. Оскільки заміна водогонів руйнує бориславські дороги, то завтра ці люди зорганізують віче на тему міських доріг, післязавтра піднімуть тему загазованості і волатимуть, що «влада нічого не робить!», а через тиждень вийдуть під партійними прапорами похизуватися на якесь інше, ними ж організоване віче.

Коли кіт з`їсть сметанку, то біла смужка навколо рота залишиться. Коли вбивця робить свою чорну справу, то все одно якісь докази його злочину на місці події та й залишаються. Коли злодій йде на чуже поле темненької нічки, то якщо цього не бачать люди, його дію бачить Всевишній. Адже нема нічого таємного, яке не стало б явним. Отак і у випадку з Бориславом – за кожною «громадською акцією» чи спланованою провокацією можна угледіти як тих бориславців, котрі працюють у Дрогобичі і давно «на підтанцьовці» у деяких одіозних фігур, так і явно не бориславських людей, котрі аж пищать, так хочуть дорватися до влади.

Володимир Ключак

P.S. Повний запис прес-конференції, котра велася в прямому ефірі, можна подивитися на офіційній сторінці Бориславської міської ради в Ю-Тюбі.

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