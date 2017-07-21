Польські відзнаки для ГО «Європейська інтеграція України»

Протягом року своєї діяльності громадська організація «Європейська інтеграція України» зініціювала та спільно з польськими партнерами взяла участь в декількох міжнародних заходах, які мали широкий резонанс в Україні. Найплідніше організація співпрацювала з Сяноцьким повітом з Польщі, котрий є партнером українського міста-курорту Трускавець. Отож за ініціативи ГО «ЄІУ» в травні минулого року в Трускавці була підписана чотиристороння Угода про співпрацю між Трускавцем, Старосамбірським районом, Сяноцьким повітом і польським курортом Риманув. В рамках цієї Угоди представники Сяноцького повіту неодноразово були гостями Трускавця, брали участь в спільних заходах а також підготували спільний проект в рамках транскордонної співпраці Польща – Україна – Білорусь. Всі ці заходи відбувались і стали можливими завдяки активній участі голови правління ГО «ЄІУ», заявив Віце-староста Сяноцького повіту Польщі Вацлав Кравчик на урочистій академії з нагоди Дня Трускавця, на якій і вручив відзнаку Сяноцького повіту Івану Цегеньку за таку вагому діяльність.

Також в червні «Європейська інтеграція України» отримала відзнаку від Конвенту співпраці Польща – Україна за участь і співорганізацію Фестивалю Польської культури, котрий проходив в Трускавці в кінці травня цього року.

- Отримувати відзнаки насправді дуже приємно, – розповідає Іван Цегенько, – бо кожна відзнака це насамперед позитивна сатисфакція нашої громадської діяльності, показник того, що ми робимо корисні речі. Це також і стимул до подальшої праці в цьому напрямку. Приємно, що відзначили нас наші польські друзі. Маю надію, що наша українська громадська організація згодом буде відзначена не тільки польською стороною, адже здійснюємо цю діяльність перш за все для розвитку України та її євроінтеграційних устремлінь. Але найкращою відзнакою для нас буде активніша участь українських посадовців та громадськості в проектах організації та побудові європейської України, але з її історичними і національними цінностями.

Вл. інф.

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