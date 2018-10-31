Понад 300 спортсменів їде до Трускавця на Чемпіонат Європи з хортингу

З 15 до 18 листопада у Трускавці проходитиме Чемпіонат Європи з хортингу у різних вікових категоріях (дорослі, юніори, кадети, юнаки, молодші юнаки) в розділах «двобій», «сутичка», «форма», «показовий виступ». Про це інформує управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА, передає прес-служба ЛОДА.

Змагання відбудуться у шести вікових категоріях: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18 років і старші. Очікується участь понад 300 спортсменів з 9 держав світу (Білорусі, Молдови, Узбекистану, Литви, Латвії, Словенії, Румунії, Азербайджану та України).

Хортинг – вид спортивних єдиноборств, створений в Україні, що позиціонується не лише як бойове мистецтво, а і як система комплексної фізичної підготовки, самовдосконалення, морального, духовного та культурного виховання. Походження слова «хортинг» – від назви острова Хортиця, де була Запорізька Січ.

Хортинг заснований професіоналами спорту в Україні у 2008 році. Це спорт, який одночасно є військовим мистецтвом самозахисту і складається з комплексної системи різнобічної підготовки бійця. А, з іншого боку, все нове – це добре забуте старе. В хортингу культивується фізична і духовна досконалість, він розвиває м’язи і тренує розум, і він створений в Україні!

Ідея створення хортингу осяяла Президента Всеукраїнської федерації хортингу Едуарда Єременко та отримала життя завдяки йому та його однодумцям, стала світлим промінчиком в морі іноземних єдиноборств. Ідея хортингу стала близькою багатьом, отримала державну підтримку, а у подальшому реформувалася у національний вид спорту хортинг, тому, що голос крові – найгучніший з усіх існуючих, а в нас, українців, в жилах тече кров наших предків, і навряд чи в роду будь-якого з нас не знайдеться хоча б один справжній козак.

На Дрогобиччині, і зокрема у Трускавці є дуже потужна школа хортингу, котру представляють Віталій Плеханов, Денис Іваницький, Ірина Циган та ряд інших тренерів-практиків, котрі готують молоде покоління хортингістів. Трускавчани та дрогобичани неодноразово брали участь у загальноукраїнських, європейських та світових змаганнях з хортингу, що відображено в багатьох публікаціях «Трускавецького вісника» – Інтернет-ресурсу, котрий впродовж семи останніх років є надійним інформаційним партнером цього виду спорту, в який на початках мало хто вірив, а котрий сягнув небачених висот на спортивному небосхилі України та світу.

Чемпіонат Європи з хортингу-2018 у Трускавці проходить за підтримки Міністерства молоді та спорту України, управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА, Всесвітньої федерації Хортингу (World Horting Federation WHF), Міжнародної федерації Хортингу (International Horting Federation IHF), Європейської федерації Хортингу (European Horting Federation), Української федерації Хортингу, Благодійного фонду розвитку дитячого хортингу, Львівської обласної федерації хортингу, Трускавецької міської ради, Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати» та Міжнародної клініки відновного лікування проф. Володимира Козявкіна.

Програма Чемпіонату Європи з хортингу-2018 у Трускавці

15 листопада, (четвер)

8:00 – 16:00 – приїзд команд. Готель «Карпати», вулиця Карпатська, 2, Трускавець, Україна;

9:00 – 16:00 – реєстрація команд, зважування учасників, реєстрація суддів (конференц-зал);

16:00 – 18:00 – засідання мандатної та медичної комісії (конференц-зал);

18:00 – 19:00 – засідання Суддівської Колегії, суддівський семінар (конференц-зал);

16 листопада (п’ятниця)

8:30 – 09:00 – налаштування хорту, обладнання, суддівська нарада;

9:00 – 12:00 – виступи у розділах «Показовий виступ», “Сутичка”, «Форма»;

12:00 – 13:00 – Офіційне відкриття Чемпіонату Європи з хортингу;

13:00 – 15:00 – виступи у розділах «Показовий виступ», “Сутичка”, «Форма»;

15:00 – 15:30 – обідня перерва;

15:30 – 19:00 – напівфінальні та фінальні виступи у розділах «Показовий виступ», “Сутичка”, «Форма»;

19:00 – 20:00- нагородження призерів у розділах «Показовий виступ» та «Форма».

17 листопада (субота)

08:30 – 09:00 – налаштування хорту, обладнання, суддівська нарада;

09:00 – 14:00 – відбіркові виступи у розділі «Двобій» у всіх вікових категоріях;

14:00 – 15:00 – обідня перерва;

15:00 – 19:00 – відбіркові виступи у розділі «Двобій» у всіх вікових категоріях;

18 листопада (неділя)

08:30 – 09:00 – налаштування хорту, обладнання, суддівська нарада;

09:00 – 14:00 – півфінальні та фінальні виступи у розділі «Двобій» у всіх вікових категоріях;

14:00 – 15:00 – обідня перерва;

15:30 – 19:00 – півфінальні та фінальні виступи у розділі «Двобій» у всіх вікових категоріях;

19:00 – 20:00- нагородження призерів у розділі «Двобій».

Підготував Володимир Ключак

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