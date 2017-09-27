Понад двісті людей зібралося в «Карпатах» на відзначення Дня людей поважного віку

1 жовтня відзначається Міжнародний День людей поважного віку. З цієї нагоди Трускавецька міська громадська організація «Рада Старійшин» (голова Лев Грицак) організувала урочистий вечір-банкет на 180 осіб. Проте гостей прийшло значно більше – і для кожного з них знайшлося місце за гостинним столом в банкетному залі готельно-курортного комплексу «Карпати».

Трапезу поблагословив настоятель парафії Покрови Пресвятої Богородиці о. Володимир Бондарчук, а зі словами привітань виступили секретар Трускавецької міської ради Наталія Пономаренко, голова Трускавецької міської організації партії «Батьківщина» Руслан Крамар, генеральний директор готельно-курортного комплексу «Карпати», голова МГО «Рада Старійшин», двічі міський голова Трускавця (2002-2010 рр.) Лев Грицак.

День людей поважного віку – це свято літніх людей, котрі набули життєвого досвіду і готові поділитися ним з молодшими. Тому під час засідання Президії МГО «Рада Старійшин» у вересні 2017 р. було вирішено організувати такий захід, щоб старші віком трускавчани могли зібратися за спільним столом, поспілкуватися, погоститися, послухати чудову музику та самим поспівати українських пісень. Окрім запрошень для одиноких та малозабезпечених пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни та праці інформація прозвучала по міському радіо, тож прийти на свято міг кожен. І не прогадав, адже атмосфера під час вечора була пречудесною, звучала жива музика, а ансамбль «Барви Карпат», дует «Ярослав-На» та інші виконавці дарували слухачам справжнє мистецтво.

Старість – не радість, каже народне прислів’я. Але ця сентенція є дуже умовною, адже можна радіти життю і насолоджуватися прекрасними митями і в немолодому віці. Лев Грицак вже не вперше дарує трускавчанам такі чарівні миті, коли забуваються щоденні проблеми, суєта та печалі, коли приходить усвідомлення, що ти потрібен комусь і що недаремно ти жив та живеш на цій землі. Такі вечори, як організований сьогодні з нагоди Міжнародного Дня людей поважного віку, є свідченням того, що світ існуватиме доти, доки існуватиме доброта в ньому. І приємно, що Трускавець не проводить такі заходи «для галочки» чи «для відчіпного», а від щирого серця. Бо серце у голови «Ради Старійшин» Лева Грицака дійсно щире. Щире, велике і добре. Нехай же його добро повертається йому сторицею…

Володимир Ключак

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