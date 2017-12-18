Потерпімо ще трішечки

By  | 15.12.2017 | Filed under: Новини

До завершення 2017 року Трускавець матиме нову лінію енергопостачання. Про це інформує інформаційний відділ Трускавецької міської ради з посиланням на ПрАТ «Львівобленерго».

Перебої з електропостачанням, які останнім часом почастішали у Трускавці (сьогодні теж були проблеми в ряді мікрорайонів), пов’язані з будівництвом нової лінії ЛЕП-35, яку проводять замість зруйнованої через провалля поблизу Стебника.

Відтак основну лінію місто отримає вже до кінця грудня, що дасть можливість уникнути проблем із перенавантаженням резервних мереж та забезпечить безперебійне постачання електроенергії.

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  • Левко

    Напевно скоро терпець закінчиться бо ми отримали квитанції сплати за газ де нам нарахували та стягнули з кожного майже по 900 грн. “рекомендованого платежу” без нашої згоди . Ще терпимо ?

    • Vasyl Kyrylych

      Раджу зробити так, як мені порадила знайому з газової у Дрогобичі. Підвищені рахунки, які прийшли людям за газ, вона пояснила просто: монополісти просто хочуть перед новим роком наповнити свою казну. Треба заплатити реальну вартість і все, а це, що є у квитанції – викреслити. Якщо нема ще квитанції, то треба зайти на сайт: https://easypay.ua/ua/utility/lvovgaz увести свій номер рахунку і дізнатися, скільки нараховано. Мені також прийшла завищена цифра для оплати.
      Тепер пораджу, як я економлю газ. Я купив собі індукційну плиту. Польську, нову. Вона електрична, нагрівається моментально. Можна купити вживану німецьку. Газом користуюся зрідка, за місяць спалюю на плиті в середньому три куби. Електрики на приготування їжі йде куди менше.

Новини Трускавця та регіону

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