Позбавтесь від геморою!

/Вперше у Трускавці – радикальне лікування геморою за 1 процедуру методом HAL/RAR/

У всьому світі цю методику застосовують для лікування геморою починаючи з 2005 року. Це малоінвазивне втручання, яке проводиться під місцевою анестезією, і триває 20-30 хвилин. Завдяки тому, що втручання проводиться під місцевою анестезією, пацієнт після процедури лікування може самостійно відправитися додому.

Переваги методики:

- швидке відновлення працездатності,

- через 2 тижні дозволяється помірні фізичні навантаження без обтяжень (біг, плавання),

- результат формується протягом 2 місяців,

- надійність методики – 92-95% гарантії не повернення геморою.

Лікування зовнішнього геморою

Також проводиться лікування зовнішнього геморою, так звані «анальні бахромки» шляхом:

- видалення радіохвильовим скальпелем Surgitron,

- застосування високочастотного хірургічного апарату Патонмед ЕКВЗ – 300 (не вимагає накладення швів на рану).

Лікування анальних тріщин

У 70% випадків хронічний комбінований геморой супроводжується тріщинами прямої кишки. Тріщини іноді виникають без геморою при хронічних наполегливих запорах. Тріщини бувають гострими і хронічними.

Гострі тріщини піддаються консервативної терапії або проводиться радиоволновая коагуляція апаратом Surgitron або проводиться лазерна терапія із застосуванням лазера нового покоління GIGAA.

Хронічні анальні тріщини підлягають тільки оперативному лікуванню. Висічення тріщин виконується під місцевою анестезією радіохвильовим скальпелем Surgitron або заварюванням тріщини високочастотним хірургічним апаратом Патонмед ЕКВЗ – 300.

Лікування анальних поліпів

При діагностиці захворювань прямої кишки на другому місці знаходяться поліпи прямої кишки. Існує багато видів поліпів прямої кишки. Всі вони вважаються умовно доброякісними і підлягають видаленню.

На жаль, жоден лікар не може дати гарантію, що поліпи не переродяться в злоякісні новоутворення.

У нашому центрі поліпи видаляються під місцевою анестезією радіохвильовим скальпелем Surgitron або високочастотним хірургічним апаратом Патонмед ЕКВЗ – 300

Безопераційне лікування гемороїдального хвороби (латексне лігування)

Основою лікування латексними кільцями є безопераційне відділення гемороїдальних вузлів. На ніжку гемороїдального вузла надягають еластичне латексне кільце, яке поступово стискає вузол. Через припинення кровопостачання протягом 2-4 днів вузол відмирає і самостійно відпадає від стінок кишки. За кілька тижнів на місці вузла утворюється сполучнотканинний рубець

Переваги:

Ефективність латексного лігування перевищує 80%;

Процедура проводиться швидко

Лікування проходить не впливаючи на ритм життя і працездатність пацієнта

Низький ризик повторного утворення гемороїдальних вузлів

Лікування проводить лікар-хірург вищої категорії, кандидат медичних наук Павлов Євген Семенович. Попередній запис: (067) 812 22 75, (03247) 6 20 30.

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