ПрАТ «Трускавецькурорт»: новий керівник на чолі компанії – нові підходи до інтеграції в життя міста

Нещодавно загальними зборами акціонерів ПрАТ «Трускавецькурорт» були внесені зміни до керівництва товариства. Його Генеральним директором було обрано попереднього першого заступника Генерального директора Драновського Андріана Львовича.

Андріан Львович працює в структурі компанії «Трускавецькурорт» більше 20 років. За час роботи йому вдалося застосувати свої професійні знання як в медичній та дослідницькій діяльності, так і в менеджменті великої курортної системи, якою є ПрАТ «Трускавецькурорт».

Цілеспрямований, відповідальний керівник, він вміло направляє зусилля колективу на виконання поставлених завдань, ефективно застосовує нові методи і підходи в організації санаторно-курортного обслуговування.

З 1994 року він пройшов шлях від лікаря-уролога одного із санаторіїв ПрАТ «Трускавецькурорт» до Генерального директора цієї компанії. Значну увагу він завжди приділяв як практичній, так і науковій діяльності. Андріан Львович є автором 3 патентів та понад 70 наукових робіт.

Він народився в місті Дрогобич, але після закінчення Київського медичного університету ім. Богомольця у 1994 році, весь час проживає в місті Трускавець. Він добре обізнаний в потребах і проблемах міста, тому пріоритетним напрямком розвитку компанії вважає нові засади її інтеграції в життя міста та покращення і просування іміджу Трускавця як в Україні, так і за кордоном.

«Сучасне життя поставило нові виклики як перед компанією «Трускавецькурорт», так і перед містом Трускавець. Для того, щоб відповідати вимогам сьогодення, ми повинні спільно розробити стратегію розвитку, яка дозволить нашому регіону і всім компаніям, які в ньому знаходяться, конкурувати як з національними, так і глобальними лідерами курортного ринку», – сказав новий Генеральний директор ПрАТ «Трускавецькурорт» на зборах акціонерів компанії.

Також на зборах акціонерів було припинено повноваження голови Наглядової ради товариства Якубенка Павла Павловича, а генерального директора товариства Жданова Віктора Миколайовича було переведено на посаду члена Наглядової Ради компанії ПрАТ «Трускавецькурорт».

Довідка про ПрАТ «Трускавецькурорт»

Компанія «Трускавецькурорт» – це один із найбільш популярних санаторно-курортних комплексів України, який одночасно може прийняти понад 4000 відпочивальників. До структури товариства входять:

- санаторії «Весна», «Кристал», «Алмаз», «Янтар», «Рубін», «Берізка»,

- комфортабельна вілла «Христина»» та інші вілли,

- поліклініки і водолікарні, в т.ч. сучасний медичний комплекс «Мед-Палас», який складається з діагностичного центру, водолікарні та СПА-центру,

- курортний ресторан,

- бювети «Нафтусі» та інших мінеральних вод.

Цілющі джерела мінеральних вод, медична база та висококваліфікований персонал забезпечують компанії «Трускавецькурорт» статус провідної здравниці України в діагностиці, лікуванні та реабілітації урологічних, гастроентерологічних та інших захворювань.

Прес-служба ПрАТ «Трускавецькурорт»

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