Право на репліку

By  | 20.04.2017 | Filed under: Публікації

Сьогодні на сайті газети «Джерела Трускавця» появилася стаття журналістки Ольги Куц про Лева Грицака. Нагадаємо, що журналістка перебуває у судових війнах із Заслуженим лікарем України, двічі мером Трускавця (2002-2010 рр.), тому й не слід було очікувати якогось виваженого, неемоційного та об’єктивного матеріалу.

Як людина, чиє прізвище згадано в статті, маю право на репліку, чим і скористаюся.

По-перше, дуже похвально, що журналістка підписала статтю своїм власним прізвищем. Вона не ховається під псевдонімами, як інший автор цього ресурсу, а саме «Микола Петрів», котрий вже програвав суди Левові Грицаку і боїться підписатися своїм власним прізвищем на три букви. Ольга Куц, попри нісенітниці, які вона пише в статті, мала мужність підписати її власним прізвищем, за що її варто похвалити. А те, чи буде черговий судовий позов до неї та газети зі сторони Лева Грицака, ми ще побачимо.

По-друге, стаття Ольги Куц зробила Левові Грицаку величезну послугу. Мало того, що безкоштовний піар його особисто та його автобіографічної книги «Дерева моєї долі», мало того, що оприлюднено цілу сторінку з цієї книги, де Лев Грицак детально розповідає про свій вихід з Партії регіонів, так журналістка ще й оприлюднила відповідь Головного територіального управління юстиції у Львівській області, в якому підтверджується факт написання Левом Грицаком заяви про вихід з ПР 24 січня 2014 року, тобто напередодні активної фази Революції Гідності.

Тож відтепер будь-які маніпуляції щодо застарілої інформації на сайті Мін`юсту можуть трактуватися як намагання окремих осіб реанімувати Партію регіонів у Трускавці, з якої Лев Грицак вийшов більше трьох (!) років тому.

По-третє, як самою назвою своєї статті «Бреше і не червоніє! Лев Грицак вийшов з Партії регіонів після перших розстрілів на Майдані», так і її змістом Ольга Куц поклала крапку в дискусії, започаткованій депутатом ТМР від «Нарконтролю» Святославом Грабовським, а саме щодо невиходу Лева Ярославовича з ПР, його подвійного партійного членства та інших нісенітниць.

А тепер щодо згадки в статті моєї скромної особи. Сьогодні, 20 квітня, під час сесії Трускавецької міської ради ми з Ольгою Куц поспілкувалися. Неформально, звісно ж, і тема нашої розмови ніколи не буде оприлюднена. Ми не є друзі з Ольгою Куц, бо я ніколи не був прихильником її «методів», де б вона не працювала: чи то в штабі Ігоря Куруса, коли надсилалися брудні матеріали про Михайла Задорожного та Романа Ілика, чи то під час Майдану, коли з «Трускавецького вісника» вимагалося зняти матеріал про збір підписів в одній із оздоровниць Трускавця під зверненням до Януковича з проханням силового розгону Майдану, чи то в команді Р. Козира, де вона показала себе у «всій красі». Я ніколи не воював з жінками, і не збираюся. Біблія чітко вказує на їхнє місце в суспільстві.

Ольга Куц могла б бути прекрасним журналістом, певний час вона навіть працювала в єпархіальній газеті «Жива вода», та не будемо ми розказувати, чого ж вона звідтам пішла. Ми раді, що вона ще вчитиметься в школі журналістики Українського Католицького Університету і, сподіваємося, чогось та й навчиться. Можливо, їй там пояснять, що вживати слово «писака» відносно колеги все-таки не варто. Хоча прогрес в Ольги Куц все ж є. Принаймні слово «прихвосні», яке раніше так часто появлялося в її лексиконі, зараз майже відсутнє. Ось і вся моя репліка.

Володимир Ключак, фото з сайту газети «Джерела Трускавця»

Трускавецький вісник

Також читайте

Tags:
  • Владзьо Кульчак

    Видно що п. Ключак вважає себе ВЕЛИКИМ журналістом, з такою зверхністю і пафосом пише. Маєстро журналістики Трускавця. А ще, Бачу цікаву тенденцію – чим більш людина грішна тим частіше Бога згадує для самовідбілювання

    • Wolodymyr Kluczak

      Тільки згадав про боягузів-тролів, а воно вже тут :-)

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо на роботу кухарів
    19.04.2017 | 12:05

    Готель-ресторан «Оскар»  (м. Трускавець, пров. Тихий, 7) запрошує на роботу кухарів. Звертатися на рецепцію готелю, або за тел. (03247) 6-66-01. Трускавецький вісник Також читайтеЗапрошуємо на роботу столярів (0)Запрошуємо на роботу наїзника (0)Запрошуємо на роботу (0)Афіша (0)

  • У Трускавці знову пройде зустріч з письменником Мирославом Дочинцем (оновлено)
    19.04.2017 | 11:40

    Після Великодня у Трускавці пройде творча зустріч з письменником із Закарпаття Мирославом Дочинцем, лауреатом Шевченківської премії, автором бестселеру «Многії літа, благії літа» та ряду інших творів. Зустріч пройде 27 квітня о 16.00 в Релігійно-просвітницькому центрі імені отця Івана Валюха (вул. Стебницька, 3, навпроти церкви св. Миколая). Вечірня бесіда з Мирославом Дочинцем відбудеться цього ж дня, [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

VK опитування: Найбільш впливова особа Трускавця

Архіви

Останні коментарі