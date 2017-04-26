Правове виховання дошкільнят

28 квітня 2017 року заступник начальника відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Галина Кітраль спільно із вихователями ДНЗ № 4 «Сонечко» міста Трускавця провела бесіду із дітьми старшої та середньої групи на тему «Правове виховання дітей дошкільного віку».

Метою проведення правопросвітницького заходу є навчити дітей розуміти поняття «права», «обов’язки», поглибити знання про свої права (згідно Конвенції про права дитини), про правила, обов’язки, сім’ю, розвивати комунікативні навички, аналізувати ситуації, які характеризують порушення прав дитини, вчити зіставляти добрі та погані вчинки, зорієнтувати дітей, куди і до кого звертатися при вирішенні проблем порушення їх прав, виховувати почуття власної гідності, впевненості у собі.

Під час заходу дітям Галина Кітраль показала відеоролики «Азбука прав та обов’язків малят». Після перегляду відеороликів, діти закріпили знання про те, що від дня народження дитина є громадянином своєї країни. У такій доступній формі діти дізналися про свої права та обов’язки.

Нагадуємо нашим читачам, що до Трускавецького бюро правової допомоги можна звернутися за адресою: м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 17:00 (крім святкових та вихідних днів, тел.: (03247)-5-05-30; моб.: 099-29-63-194.

Трускавецький вісник

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