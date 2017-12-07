Про конкурс між оздоровчими закладами у Трускавці

На мою думку, гарно придумана тільки назва призу, а тема і мета, м`яко кажучи, щоб не ображати авторів ідеї і тих, хто це підтримав – дивна. Як можна порівнювати непорівнянне? Кожний заклад має свої особливості, призначення, розрахований на певний контингент, розміщений у різних по вигідності місцях і т.д.

У світі існує вже багаторічно перевірена система стандартів, що визначає зірковість готелю. Для чого видумувати кривий велосипед? Для того, щоб протягнути на перші місця вигідні для автора заклади? Інші, невигідні, автор настійливо не хотів включати у список для голосування.

Голосування не може бути об’єктивним, бо люди не знають всіх учасників. Я сам за 25 років роботи у Трускавці був не більше як у 10 курортних закладах.

Та й чи хочуть люди цим займатися, чи мають комп’ютери, чи знають про такий хитромудрий конкурс?

Для створення видимості важливості позаписували в журі відомих людей, які хоч не мають часу займатися дурницями, але через скромність не змогли відмовити. Один з таких людей телефонує мені, розказує хто до нього приходив і запитує, що я з ним маю. Я сказав як є, що звільнив його з роботи за недовіру. «А він же апелював, що соратник Грицака. Як так?». Ось тому і звільнив, кажу.

А як впливає такий «конкурс» на новостворені курортні заклади, які ще не встигли зробити собі рекламу і не напрацювали базу постійних гостей? Цей конкурс для них незаслужено принизливий і шкідливий.

Не має права вимагати автор конкурсу якої б то не було участі в ньому працівників міської ради, визначати якість їх роботи. Зароблені громадські гроші вони отримують за інші, покладені на них обов’язки.

Я дивуюся, як міська рада взагалі підписалась на цю аферу. Пора перестати дискредитувати себе, санаторно-курортні заклади і курорт в цілому.

Лев Грицак

Також читайте