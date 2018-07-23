Про недисциплінованих бюджетників

By  | 23.07.2018 | Filed under: Новини

Загальна кількість декларацій, підписаних у Трускавці з сімейним лікарем, сягає 11-тисячної позначки. Про це 23 липня на щотижневій апаратній нараді в Трускавецькій міській раді повідомив головний лікар міської лікарні Ігор Стасик. Він висловив здивування, що кількість працівників бюджетних закладів, які уклали такі декларації, у процентному відношенні є досить низькою. Для прикладу, угоди підписали тільки 20-30% вчителів та вихователів дитсадків (залежно від школи чи дошкільної установи). Тож Ігор Степанович вручив списки керівникам відділу освіти, відділу культури та територіального центру, в яких зазначено хто ж підписав декларації з сімейним лікарем, а хто не поспішає. Якщо цей крок не дасть бажаного ефекту, то міська не проводитиме безкоштовних медоглядів для таких працівників бюджетних закладів.

Також Ігор Стасик повідомив, що лікарня працює в нормальному режимі, в рамках проекту отримано нові гінекологічні крісла, їх треба тільки скласти. Минулого тижня до лікарні за медичною допомогою звернулося семеро іноземців, з них двоє були госпіталізовані.

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