Про трихінельоз та малярію

Як захиститись від трихінельозу

Трихінельоз – захворювання паразитарного характеру, викликане появою круглих черв’яків в організмі, які мають назву трихінели. Зустрічається у багатьох ссавців, іноді навіть у птахів. Але остаточним господарем даного паразита є людина.

Впродовж останніх років в Україні, все частіше почали реєструватись окремі випадки, а іноді і спалахи захворювань на трихінельоз, які спричинені із вживанням в їжу м’яса і сала уражених трихінелами свиней, а також диких тварин.

Симптоми трихінельозу

Трихінельоз може протікати як у гострій формі, так і в хронічній. Ознаки хронічного захворювання не так явно виражені, як при гострій формі. Гострий трихінельоз супроводжується такими недугами:

- Лихоманка і озноб. На початковій стадії захворювання з’являється жар, температура тіла може сягати 40C. Дуже складно збивається і тримається близько 3 днів. Після чого спадає до 37C і зберігається не один місяць.

- Набряклість в області очей. Дуже часто цей симптом супроводжується кон’юнктивітом. Опухлість з’являється навіть на шиї, іноді вражає кінцівки. Це ознака важкої форми трихінельозу.

- Больові відчуття в м’язах і суглобах. Найчастіше болі проявляються спочатку в нижніх кінцівках, поступово поширюючись по всьому тілу.

Причини появи трихінельозу

Джерелом зараження людини на трихінельоз може бути вживання зараженого м’яса в їжу. Високий ризик появи трихінел у людей, які:

- вживають сире м’ясо в їжу;

- приймають в їжу погано термічно оброблену яловичину.

Зазвичай на трихінельоз уражаються групами під час застільних заходів.

Профілактика

Боротьба з трихінельозом здійснюється за двома основними напрямами:

- посилення ветеринарно-санітарного нагляду;

- широка санітарно-освітня робота.

Основою загальної профілактики трихінельозу служить дослідження свинини – «трихінелоскопією», яке проводять на м’ясокомбінатах, скотозабійних пунктах, м’ясо-молочних і харчових контрольних станціях. Для дослідження свинячих туш на трихінельоз беруть, як правило, ніжки діафрагми. При виявленні хоча б однієї личинки трихінел м’ясо знищують або направляють до технічної утилізації. Санітарно-просвітня робота повинна бути спрямована на поширення серед населення відомостей про трихінельоз.

Щодо природних осередків трихінельозу важливою профілактичною мірою служить закопування мисливцями тушок хижих тварин після зняття шкурок, ретельна термічна обробка м’яса диких тварин (ведмедів, кабанів тощо) при вживанні його в їжу, неприпустимість згодовування домашнім тваринам сирого м’яса диких тварин.

Є певні настанови щодо запобігання зараження трихінельозом при вживанні м’яса у побуті. Так, ефективне знезараження м’яса від личинок може бути при його заморожуванні при −20 °C протягом 3-х днів або при нагріванні до 58,5 °C протягом 10 хвилин, а також:

- піддавати термічній обробці непевне м’ясо свійських тварин таким чином, щоб у найтовщому місці шмата м’яса була температура, виміряна за допомогою харчового термометра, не менше ніж 63 °C, не вживаючи приготовлену таким чином м’ясну страву ще не менше 3-х хвилин після припинення безпосередньої термічної обробки через те, що всередині м’яса ще зберігається така температура, яка знешкоджує личинки;

- для приготування дичини така температура має бути не менша ніж 71 °C;

- для птиці — не менше 74 °C з тими ж самими, як і для свійського м’яса, подальшими діями.

Як запобігти зараженню на трихінельоз?

Щоб запобігти зараженню трихінельозом, слід купувати тавроване м’ясо, перевірене ветеринарно-санітарною експертизою, продаж м`яса без довідки ветсанекспертизи забороняється. Споживати м`ясо слід добре просмаженим або провареним. Термічна обробка м`яса на протязі 2,5-3 годин кусками товщиною до 8см повністю знезаражує м`ясо від личинок трихінел.

Не користуйтесь послугами “стихійних” ринків, не купуйте м`ясо та м`ясопродукти в місцях, не визначених для торгівлі. Це може зашкодити Вашому здоров’ю. При прояві перших симптомів захворювання звертайтесь до дільничного або сімейного лікаря вашого лікувального закладу.

Л.В. Янківська, завідувач відділення організації епіддосліджень Дрогобицького міжміського відділу ДУ “Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України”

Малярія

Малярія – це інфекційна хвороба, збудником якої є найпростіші організми (плазмодії малярії (Plasmodium falciparum), що передаються від хворої людини через укуси малярійних комарів.

Санітарно-ентомологічна ситуація в Україні залишається нестійкою. Відсутність повних даних ентомологічного моніторингу створює загрозу повернення місцевої передачі. За 2017р до України завезено 45 випадків малярії, з яких 36 вип. (80%) спричинені Plasmodium. falciparum., 3 випадки захворювання на тропічну малярію мали летальні наслідки.

Хвороба починається через 1 тиждень – 1 рік або навіть і через 2-3 роки (в залежності від форми малярії) після укусу. Першими ознаками захворювання є слабкість, головний біль, ломота в тілі, підвищення температури до 39 – 40°С і більше. Озноб змінюється на холодний рясний піт. Напади лихоманки повторюються періодично з різним інтервалом в залежності від форми малярії. Таким чином, малярія часто маскується під інші захворювання.

Швидше за все малярію можна «привезти» з ендемічної країни після відпустки, відрядження і т.п., тому від’їжджаючи в тропічні країни, небезпечні з малярії, необхідно потурбуватись за власне здоров’я, ознайомитись з пам’яткою щодо профілактики малярії, яка повинна бути в туристичному агентстві. Як захистити себе : перебуваючи в тропічній країні, де поширена малярія, слід вживати заходи обережності по захисту від укусів комарів: спати в кімнаті, де вікна і двері затягнені сіткою або сітчастою запоною, бажано просоченою інсектицидом; з сутінків до світанку одягатися так, щоб не залишати відкритими руки і ноги; відкриті ділянки тіла змащувати репелентом – засобом, що відлякує комарів, особливо під час перебування поза приміщенням ввечері та вночі.

Після повернення додому необхідно відразу повідомити дільничного лікаря про перебування в тропічній країні та здати кров для дослідження на малярію. При перших симптомах захворювання не чекайте поки температура знизиться, зникне лихоманка, а негайно зверніться до лікаря і обов’язково повідомте про перебування в тропічній країні, щоб своєчасно почати лікування, адже малярія може мати вкрай неприємні наслідки і навіть закінчуватись смертю.

Не слід забувати, що в нашій країні в теплий період року є всі кліматичні та природні умови для розвитку та передачі збудника малярії. І хоча у нас реєструвались тільки завізні випадки захворювання, все ж потрібно вже сьогодні потурбуватися та захистити себе і своїх близьких від непроханих крилатих гостей, які, до того ж крім інших незручностей можуть нагородити нас небезпечним захворюванням. Всі квартирки та фрамуги потрібно засітчити, а при прогулянках на свіжому повітрі та перебуванням за містом, особливо ввечері необхідно обробляти шкіру репелентами.

Специфічна профілактика. Вакцинація проти малярії у наш час не застосовується. Протималярійні вакцини перебувають на стадії розробки. У регіонах, що неблагополучні щодо малярії, з цією метою застосовують особам, які були в ураженій малярією місцевості, протягом усього періоду передачі малярії і 6 тижнів після нього протималярійні препарати.

Л.В. Янківська, завідувач відділення організації епіддосліджень Дрогобицького міжміського відділу ДУ “Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України”

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