Прокуратура у Дрогобичі повернула громаді об’єкт нерухомості вартістю майже півмільйона гривень

Дрогобицька місцева прокуратура подала позов до господарського суду Львівської області до одного зі підприємств, виконавчого комітету Дрогобицької міської ради, з метою визнання недійними рішень органу місцевого самоврядування. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Прокуратура вимагала визнати недійсним договір купівлі-продажу нерухомого майна площею 234,3 кв м, розташованого у Дрогобичі на вул. Грушевського, 70, а також повернути цю територію у власність місцевої громади.

Як було встановлено, Дрогобицька міськрада під час здійснення приватизації вказаного об’єкта допустила порушення норм чинного законодавства.

Суд визнав підставними вимоги прокуратури та задовільнив позов повністю цьогоріч, 5 листопада. Відтак, підприємця зобов’язано повернути нерухомість вартістю майже півмільйона гривень у власність та розпорядження управління комунальної власності Дрогобицької міськради.

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