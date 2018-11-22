Прокуратура у Дрогобичі повернула громаді об’єкт нерухомості вартістю майже півмільйона гривень

By  | 22.11.2018 | Filed under: Новини

Дрогобицька місцева подала позов до господарського суду Львівської області до одного зі підприємств, виконавчого комітету Дрогобицької міської ради, з метою визнання недійними рішень органу місцевого самоврядування. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Прокуратура вимагала визнати недійсним договір купівлі-продажу нерухомого майна площею 234,3 кв м, розташованого у Дрогобичі на вул. Грушевського, 70, а також повернути цю територію у власність місцевої громади.

Як було встановлено, Дрогобицька міськрада під час здійснення приватизації вказаного об’єкта допустила порушення норм чинного законодавства.

Суд визнав підставними вимоги прокуратури та задовільнив позов повністю цьогоріч, 5 листопада. Відтак, підприємця зобов’язано повернути нерухомість вартістю майже півмільйона гривень у власність та розпорядження управління комунальної власності Дрогобицької міськради.

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