Прокурори підвищували професійну майстерність на навчальному семінарі у Трускавці

Як інформує прес-служба прокуратури Львівської області, 16–17 травня у Львові та Трускавці за участю прокурорів місцевих прокуратур відбулися навчально-практичні тренінгові заняття з актуальних питань здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді.

На запрошення прокурора області Юрія Квятківського заняття провели викладачі Національної академії прокуратури України – начальник відділу підвищення кваліфікації військових прокурорів Микола Туркот, заступник начальника цього ж відділу Олена Єні, начальник відділу підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство Антон Столітній та заступник начальника відділу підготовки прокурорів з підтримання публічного обвинувачення в суді Василь Козій.

Під час навчальних заходів прокурорами відпрацьовано методику постановки запитань, техніку і тактику проведення прямого та перехресного допитів у судовому провадженні, а також одночасного допиту раніше допитаних осіб.

З цього приводу викладачі Національної академії прокуратури України провели майстер-клас.

Крім цього, увагу було зосереджено на кримінально-правовій кваліфікації правопорушень.

Також читайте