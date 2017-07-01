Псевдоволонтери «спалилися» у Трускавці

Керівник громадського об`єднання охорони громадського порядку «Ватра» (м. Трускавець) Василь Шимко та волонтер Тарас Лужецький (керівник Клініки стоматології, м. Трускавець) сьогодні, 3 липня, впіймали на гарячому псевдоволонтерів. Гастролери збирали гроші буцімто для хворої дитини, але насправді мати цієї дитини отримала від них гроші лише взимку, і то незначну суму.

Без жодних документів, без дозволів і без вміння пояснити, що ж штовхнуло їх на нелегальний бізнес на нещасті інших людей, псевдоволонтери були затримані працівниками поліції. Як виявилося, благодійний фонд «Життя одне в людини» вже має недобру славу у Бориславі та Дрогобичі, де справжні волонтери неодноразово попереджали аферистів, щоб припинили займатися шахрайством. Але як наразі попередження волонтерів шахраї не почули.

Маленький Всеволод Кулик з Сокальщини важко хворий, діагноз – артогрипоз верхніх і нижніх кінцівок. Благодійний фонд «Життя одне в людини», який очолює Євгеній М., ніби взявся допомогти зібрати необхідні для лікування хлопчика кошти. І збирають. Але…

Як виявилося, такий хлопчик дійсно є, і його мама дійсно погодилася, щоб «волонтери» від «фонду» збирали гроші для її малюка. «Волонтери» розгорнули бурхливу діяльність, кошти збираються, але згорьована матуся їх не бачить. Номер телефону матері, який вказали на скриньці, насправді їй не належить. Коли АТОвець з Трускавця, керівник муніципальної «Ватри» Василь Шимко зрештою вийшов на матір дитини, то виявилося, що гроші їй від фонду поступили … тільки один раз, в кінці цієї зими. І це була мізерна сума.

А волонтерів «благодійного фонду» «Життя одне в людини» майже щодня фіксують громадські активісти ряду міст. В червні цього року їх «просили» забратися геть з Борислава та Дрогобича. «Волонтери» запевняли поліцію, що їхній «дірєктор» сам приїде і все роз`яснить, надасть необхідні докази, що все в них чесно і прозоро.

І ось 3 липня ми нарешті бачимо цього «дірєктора». Хлопчина віком на вигляд біля 20-25 років страшним суржиком пробує пояснити, що він має дозвіл «працювати» від Трускавецької міської ради. Виявляється, жодного дозволу ніхто йому не давав, в мерію поступила лише заява-прохання від «фонду» дозволити поставити їхні скриньки для збору коштів. Відповіді на цю заяву ще не було, але «волонтери» повним ходом «працюють» в найкращій точці Трускавці – біля супермаркету «АТБ» та обмінника валют неподалік.

Євгеній М. виявився дуже нервовою і нахабною особою: то забороняв знімати його на камеру, то мало не плакав, що тут вже все вирішили без нього і він не зможе у Трускавці «допомагати хворій дитині», то звинувачував Василя Шимка та Тараса Лужецького, що вони мають «свої фонди» і переслідують його як конкурента. Ще гірше виглядав його «працівник-волонтер», який перед приходом М. розповів, що зібрані гроші щовечора віддає «дірєктору». Але «дірєктор» М. запевняє, що скринька «запечатана» і гроші ніхто йому не давав.

Представники поліції вислухали плутані пояснення «благодійників» і забрали їх у відділок. В поліції вже порушена кримінальна справа і там чекали, коли ж приїде «дірєктор» і надасть необхідні документи, які б пролили світло на діяльність фонду. Як виявилося, «дірєктор» М. живе у Трускавці на Данилишиних, 21 (з його слів), але документи він чомусь не привіз. Як не привіз і чеки, і виписки, словом, хоча б якісь підтвердження, що зібрані гроші потрапляють до хворої дитини.

Важко пояснити, як земля носить виродків, а ще важче зрозуміти тих, хто в такий важкий для України і багатьох її громадян час свої кровно зароблені гроші віддає сумнівним «фондам» і «волонтерам». Порада одна – спочатку перевіряйте репутацію благодійного фонду, а тоді вже кидайте гроші в їхню скриньку. Бо інакше «кинуть» вас, «розвівши» як кошенят. Грошима розпоряджатимуться «дірєктори», які уділятимуть лже-волонтерам «чайові»-добові, а справжнім волонтерам прийдеться на ліки, операцію чи інші потреби для хворих діточок чи важко поранених бійців збирати значно довше. А в деяких випадках дорогою є кожна хвилина.

Будьмо пильними і нехай всілякі «дірєктори фондів» і їм подібні нас не ошукують. Залишається вірити, що винні понесуть справедливе покарання за свої афери. Щоправда, навряд чи це буде швидко.

Володимир Ключак

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