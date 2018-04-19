Ремонт дороги Трускавець-Стебник проводиться неякісно

Сьогодні, 19 квітня, громадські активісти, воїни АТО Василь Ананевич зі Стебника та Роман Гарасим`як із Трускавця проінспектували якість виконання ремонтних робіт на дорозі Трускавець-Стебник. Вони виявили, що роботи ведуться вкрай неякісно, що може свідчити про халатність та недбалість. Так, Василь Аананевич та Роман Гарасим`як зафіксували на відео, що основа дороги перед укладанням асфальту не була підготовлена належним чином, відсутнє належне просочення бітумною сумішшю, а покладений та закатаний асфальт легко кришиться та відривається, що свідчить про недовговічність дорожнього покриття після такого горе-ремонту.

Громадські активісти зробили зауваження виконавцям робіт (Дрогобицький райавтодор) та повідомили про виявлені факти порушень районну державну адміністрацію та правоохоронні органи. Відзняті активістами відео будуть виставлені на сторінці «Трускавець Онлайн» в Ютубі.

Василь Ананевич є помічником народного депутата України від Дрогобиччини Богдана Матківського, а Роман Гарасим`як – радником міського голови Дрогобича Тараса Кучми. Дорога Трускавець-Стебник знаходиться на землях Дрогобицького району і відповідальною за її належне утримання є Дрогобицька РДА.

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