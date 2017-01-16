Розпочалась кампанія декларування доходів громадянами

16.01.2017 на зустрічі з платниками податків у Трускавецькому відділенні Дрогобицької ОДПІ про початок кампанії декларування доходів громадянами розповіла завідувач сектору податків і зборів з фізичних осіб Садлівська М.І.

З початком нового 2017 року в країні розпочинається кампанія декларування доходів громадян. Процедура декларування доходів пов’язана із виконанням платниками податку на доходи фізичних осіб норм Податкового кодексу України, згідно якого громадяни зобов’язані задекларувати доходи, з яких при їх нарахуванні чи виплаті протягом 2016 року податок не утримувався або мають право подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року для отримання податкової знижки та повернення частини сплаченого ними із заробітної плати податку.

Обов’язкова податкова декларація про майновий стан і доходи, отримані у 2016 році, подається до органу ДФС до 1 травня 2017 року за місцем реєстрації платника.

Фізичні особи, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2016 року податкову декларацію можуть подавати протягом всього року.

Для спрощення процедури подання декларації в органах ДФС функціонує сервіс «Декларування oн-лайн». Для подачі звітності в електронному вигляді фізичним особам необхідно отримати електронний ключ, який безкоштовно видається представником Акредитованого центру сертифікації ключів з терміном дії на 2 роки.

Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ

Трускавецький вісник

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