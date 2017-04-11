Розвиваюче заняття бюро правової допомоги для дошкільнят в «Теремку»

11 квітня 2017 року заступник начальника відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Галина Кітраль спільно із вихователями ДНЗ № 6 «Теремок» міста Трускавця провела розвиваюче заняття для дошкільнят старшого віку груп «Бджілка» та «Писанка» на тему «Права маленької дитини».

В ігровій формі та за допомогою розмальовок «Права дитини» Галина Кітраль разом з вихователями та дітьми розглянули права дитини, передбачені Конвенцією ООН.

Мета розвиваючого заняття – навчити дітей розуміти поняття «права», «обов’язки», поглибити знання про свої права (згідно Конвенції про права дитини), про правила, обов’язки, сім’ю, вчити зіставляти добрі та погані вчинки, виховувати почуття власної гідності, впевненості у собі.

Після завершення правопросвітницького заходу Галина Кітраль зустрілася із завідувачем дошкільного закладу № 6 «Теремок» Лесею Роздольською і розповіла про систему безоплатної правової допомоги, куди треба звертатись у разі порушення прав дитини.

Принагідно нагадуємо нашим читачам, що до відділу «Трускавецького бюро правової допомоги можна звернутися за адресою: м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 17:00 (крім святкових та вихідних днів, тел.: (03247)-5-05-30; моб.: 099-29-63-194.

Трускавецький вісник

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