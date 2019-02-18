Рибалок люб’язно проситимуть забиратися з озера

З 1 березня 2019 року за рішенням Уряду (постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 62) монетизовані житлові субсидії пенсіонерам будуть виплачуватись органами Пенсійного фонду України. Пенсіонерам – субсидіантам, які отримують пенсію через банки, кошти будуть перераховуватись прямо на їх пенсійні рахунки в банківських установах, де вони обслуговуються згідно договору. Пенсіонерам, які отримують пенсійні виплати [...]