Рибалок люб’язно проситимуть забиратися з озера

By  | 18.02.2019 | Filed under: Новини

Потепління може стати причиною нещасних випадків на водоймах через послаблення міцності льоду. Як повідомив 18 лютого на щотижневій оперативній нараді в Трускавецькій міській раді генеральний директор ТзОВ «Трускавецький водоканал» Віктор Марченко, незважаючи на небезпеку, рибалки продовжують сидіти біля ополонок на питному озері Трускавця на вул. Городище. Очільник водоканалу попросив начальника Трускавецького відділення поліції Максима Гука, аби поліцейські патрульні машини, проїжджаючи повз озеро, звертали увагу на рибалок, котрі наражають своє життя на небезпеку.

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