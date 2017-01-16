СБУ попередила незаконний продаж зброї та боєприпасів на Львівщині

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією попередили на Львівщині незаконний продаж зброї та боєприпасів.

Правоохоронці затримали у Червонограді місцевого мешканця, раніше судимого за розбій та вимагання. Під час огляду автомобіля співробітники спецслужби виявили автомат Калашникова, понад двісті набоїв та сім магазинів до нього, бойову гранату РГД із запалом. У зловмисника також вилучено два великих пакунки з марихуаною.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення походження зброї та боєприпасів.

Прес-центр СБУ

Трускавецький вісник

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