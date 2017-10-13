Ще одна смерть внаслідок ДТП

By  | 18.10.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 18 жовтня о 00:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Уріж Дрогобицького району водій автомобіля «Mazda 626» не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля загинув на місці події.

Окрім цього внаслідок ДТП травмовано пасажира. На місце виклику оперативно виїхав пожежно-рятувальний підрозділ 5 ДПРЧ м. Дрогобич. Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічних ножиць проводились роботи по вивільненню травмованого пасажира з автомобіля. Постраждалого із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в Дрогобицьку центральну районну лікарню. Обставини події встановлюють правоохоронці.

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