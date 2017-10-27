Східниця отримає 23 мільйони

By  | 28.10.2017 | Filed under: Новини

отримає 774 тисячі Євро в результаті виграшу у конкурсі «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020», сума в розрахунку на українську валюту становить близько 23 мільйони гривень. Це кошти Європейського Союзу, які східницька влада планує витратити на збереження своїх лікувальних вод.

Східеницький селищний голова Іван Піляк на своїй сторінці в мережі Фейсбук зазначає: «З нагоди перемоги східничан у конкурсі PL-BY-UA 2014-2020 хотілось би зазначити наступне: розмір коштів отриманих від вищевказаного конкурсу, спільно з польським містом Полянчик та с.м.т. Східниця склав 1,700,120.91€ , з яких Східницька громада отримає 774,076€. Звертаю увагу східничан, що основним цільовим призначенням даних коштів є збереження цілющих вод Східниці (типу Нафтуся, Боржомі) від їх забруднення каналізацією. Більше того, партнери, які є в статусі водних курортів, своєю основною метою вбачають вдосконалення і підтримання хорошої якості поверхні землі (ґрунту) і підземних вод як головного та натурального ресурсу. Відтак, дані кошти є призначеними для створення двох очисних споруд по вул. І. Котляревського (район «Березів», «Горби» – 300 метрів кубічних на добу) та по вул. Є. Коновальця (район «Маріля», «Будова» – 250 метрів кубічних на добу) з метою уникнення викиду каналізації в річку Східничанку, що зменшить ризик інфікування мінеральних вод Східниці та річки Східничанки в цілому.

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