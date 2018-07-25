Східниця рекламується на центральних телеканалах, а Трускавець…

Під час відпустки, перебуваючи в Карпатах, ввечері ввімкнув телевізор, щоб подивитися новини. На телеканалі ICTV після розповідей про «чорну п`ятницю», під час якої Україною прокотилася хвиля жахливих ДТП, а також після інших важливих подій цього дня, був продемонстрований відеосюжет про курорт Східницю. В prime-time, без вихвалянь якогось конкретного готелю, без кричущості чи критики інших курортів. Настільки хороший сюжет, що аж самому захотілося вкотре відвідати це селище, щоб напитися содової води типу «Боржомі» та прогулятися вуличками цієї мальовничої місцини. Задумано – зроблено: сюжет я передивився у п’ятницю, а вже в понеділок мої ноги топтали східницьку землю.

Але описувати свої враження від Східниці не буду, оскільки ця стаття присвячена не їй, а черговій сесії Трускавецької міської ради, котра пройшла 26 липня. І першим з депутатських запитів, які були озвучені на цій сесії, був власне запит по цьому сюжеті. Депутат Юрій Яворський виступив з ініціативою звіту управління розвитку міста щодо заходів по промоції Трускавця. Бо не таємниця, що кошти на промоцію Трускавець виділяє чималенькі, освоюють їх теж акуратненько, а от на центральних телеканалах якщо й появляються якісь сюжети про Трускавець, то це переважно сюжети, замовлені окремими оздоровницями (приклад – по фестивалю «Трускавецька Фієста» від ГКК «Карпати» чи від інших оздоровниць). Для кого ж тоді робляться відеоролики, чому грубі гроші йдуть не за призначенням, а коефіцієнт корисної дії просто мізерний?

Юрій Яворський попросив надати йому план заходів з промоції курорту та фінансування, яке було здійснене, а також наголосив на тому, що чомусь ніхто не акцентує уваги на унікальності та невичерпності трускавецьких джерел, як і на тому, що вони найдужче досліджені науковцями, що іншим курортам і не снилося. А тим часом на центральних телеканалах лунає, що «Східницька вода завозиться до Трускавця». Так, це правда, бо східницькі води інші, ніж трускавецькі, і вони завозяться сюди, але… Чи вловлюєте, шановне панство, певну маніпулятивність, адже цю фразу можна трактувати і як «завозяться, бо кращі» чи «завозяться, бо в Трускавці води бракує» і т.д.? А насправді вони завозяться, бо це ІНШІ води.

З депутатськими запитами також виступили Руслан Пристай, Роман Бучкович, Андрій Кісак та Микола Сеньків. Стосувалися вони переважно господарських питань: затоплення квартир внаслідок сильних злив та дірявих дахів, несправної каналізації, розвалюхи на Дрогобицькій, 23. А Мирон Мицько підняв питання виготовлення та встановлення меморіальної таблиці в честь Романа Різняка-Макомацького.

Сесія тривала цілий день з обідньою перервою. В першій частині дня депутати розглянули чимало важливих питань, які не викликали дискусій. Це, зокрема, затвердження Порядку надання адресної грошової допомоги учасникам АТО (ООС), які потрапили в складні життєві обставини у зв’язку з довготривалою важкою хворобою, інвалідністю своїх дітей на 2018-2020 р.р., затвердження Програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців м. Трускавця на 2018-2020 р.р., затвердження Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності територіальної громади м. Трускавця, про відкриття класу з інклюзивною формою навчання на базі СЗШ №1 та інклюзивної групи на базі д/у №2 «Ялинка», про припинення діяльності міської психолого-медико-педагогічної консультації та створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр міста Трускавець». Ці питання доповідали начальник управління парці та соцзахисту Віра Ільницька та начальник відділу освіти Орест Лобик.

Також депутати затвердили нові Правила утримання і поводження з тваринами у м. Трускавці та внесли зміни в рішення міської ради № 41 від 24 грудня 2015 року «Про затвердження міської цільової соціальної програми роботи з сім’ями, дітьми та молоддю на 2016-2020 роки». А от питання «Про внесення змін до міської цільової програми підтримки КП «Редакція міського радіомовлення» на 2018 рік», яке доповідав директор-головний редактор цього комунального підприємства Любомир Поливка, депутати відклали, очікуючи на доопрацювання. Окремі з обранців взагалі висловлювалися щодо доцільності фінансування проводового радіо та критикували його керівника.

Внесення змін до Положення, затвердженого рішенням міської ради від 25 квітня 2017 р. № 544 «Про Бюджет громадських ініціатив м. Трускавця», затвердження Положень про управління, відділи та інші виконавчі органи міської ради та технічні бюджетні питання завершили блок неземельних питань, після чого розпочалася друга частина сесії.

Перерва на обід, сильна злива, а потім довге очікування на кворум – і, зрештою, сесія продовжила роботу, щоб завершитися під кінець робочого дня. Традиційно під час розгляду земельних питань чітко видно, як економіка тісно переплітається з політикою. Знову «неугодним» відмовляли, «своїм» пропихали, а питання дороги між «Лісовою піснею» та кількома будинками на вул. Сагайдачного стало прикладом того, як можна показати хто ж насправді господар в мерії. Проте в цілому сесія обійшлася без скандалів та присутності «зайвих», адже пора відпусток завжди є певним затишшям у політичних ігрищах.

Під кінець сесії вже всі забули про її початок і про ту важливу тему, яку озвучив депутат Яворський. Східниця рекламується на центральних телеканалах, а ми? Чому так? Хто винен і що робити? Якби не було грошей, то це інша справа, але ж вони є, і то щедро сіються…

Володимир Ключак

На фото: у Східниці (23.07.2018 р.).

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