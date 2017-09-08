Шукаємо активних громадян!

/Конкурс на навчання для громадських радників/

Якщо Вам небайдужий розвиток Вашої громади, Ви добре розумієте її проблеми, прагнете змін і готові виділити час на допомогу громаді, запрошуємо Вас долучитися до міжрегіональної команди громадських радників.

У команді Ви пройдете спеціалізоване навчання з кваліфікованими тренерами, знайдете підтримку однодумців з усієї України, дізнаєтесь та навчитесь як можна ефективно направити свої зусилля на якісні зміни в житті громади. Ми пропонуємо навчання з різних питань, які можуть знадобитися раднику в громаді: безпека, фінансова грамотність, захист своїх прав, робота державних інститутів, пошук допомоги та встановлення зв’язків.

Щоб долучитися до формування команди та подати свою кандидатуру на навчання необхідно заповнити Інтернет-опитувальник (https://goo.gl/gvA6VJ). Тут Ви зможете вибрати зручний для себе графік навчання і розповісти про Ваш досвід та бачення змін в громаді. Результати опитування буде опрацьовувати конкурсна комісія. Члени комісії можуть зателефонувати Вам і уточнити додаткову інформацію після отримання Ваших відповідей на запитання Інтернет-опитувальника.

За результатами відбору Ви будете запрошені на безоплатне навчання, яке проходитиме в три етапи в період з вересня по листопад 2017 року. Організатори забезпечують проживання, харчування та відшкодування транспортних витрат. Участь в усіх етапах навчальної програми обов’язкова, випускники отримають сертифікат. Про результати відбору Ви будете повідомлені телефоном або електронною поштою, яку вкажете в опитувальнику. Якщо виникають додаткові запитання, будь ласка, звертайтеся, контактний номер телефону: +38 097 128 02 10 або електронна скринька: paralegals.network@gmail.com Також додаткову інформацію, доступ до Інтернету та, за необхідності, допомогу в заповненні опитувальника Ви зможете отримати в місцевих бюро або центрах правової допомоги за адресами:

- Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги,м. Стрий, вул. Ольги Бачинської, 1 а,

- Бориславське бюро правової допомоги м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64

- Миколаївське бюро правової допомоги, м. Миколаїв, вул. Чайковського, 18

- Новороздільське бюро правової допомоги, м. Новий Розділ, бульвар Довженка, 10

- Сколівське бюро правової допомоги, м. Сколе, Майдан Незалежності,9,

- Трускавецьке бюро правової допомоги, м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62,

- Дрогобицьке бюро правової допомоги, м. Дрогобич, вул. Л. Українки, 70,

- Жидачівське бюро правової допомоги, м. Жидачів, вул. Маркіяна Шашкевича, 28.

Опитувальник для участі у відборі на навчання для громадських радників (на заповнення форми потрібно до 15 хвилин).

Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

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