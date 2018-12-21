Швейне підприємство оштрафували на 223 тисячі гривень, а будівельну компанію на 446 тисяч

By  | 04.01.2019 | Filed under: Новини

За двох неналежно оформлених працівників роботодавець змушений заплатити понад 220 тис. грн штрафу. Про це інформує ГУ Держпраці у Львівській області.

Так, інспектори ГУ Держпраці у Львівській області провели інспекційне відвідування на підприємстві, що належить до швейної галузі. В межах контрольного заходу встановлено, що двоє швачок були допущені до роботи без належного оформлення трудових відносин.

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 265 Кодексу законів про працю України за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) суб’єкти господарювання несуть відповідальність у вигляді штрафу у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. Відтак, на підприємство накладено штраф у розмір двісті двадцять три тисячі триста вісімдесят гривень.

Але це ще не найбільший штраф, накладанням якого розпочало новий 2019 рік ГУ Держпраці у Львівській області. За чотирьох неналежно оформлених працівників будівельну компанію оштрафовано на 446 760 гривень.

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