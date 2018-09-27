Сім`я – це найкраще, що сотворив Господь Бог

Про такі акції рідко пишуть ЗМІ, в них не бере участі влада. Незважаючи на те, що на вулицю виходять тисячі людей, молитовні ходи на захист сім`ї не потрапляють на центральні сторінки газет, про них ані згадки на центральних телеканалах. А все тому, що такі молитовні ходи суперечать нав`язуваній масонами гендерній ідеології, заборонені для висвітлення грантоїдам, є скалкою в оці для гомосексуалістів трансвеститів та інших різного роду збоченців, масонів, атеїстів, сатаністів, різного толку лібералів та соціалістів. Бо ми захищаємо сім`ю, а вони, всі вище перераховані, хочуть її знищити.

Молитовна хода на захист сім`ї вулицями Дрогобича проходить вже вчетверте. У погідний день золотої осені, у святу неділеньку 30 вересня, коли Церква відзначає свято Віри, Надії, Любові та Софії, більше тисячі вірян пройшлися вулицями міста Котермака. Від катедральної церкви Пресвятої Трійці – аж до церкви дрогобицьких священомучеників Северина, Віталія і Якима в мікрорайоні вул. Коновальця. На своєму шляху учасники урочистої процесії зупинялися тричі – біля церкви свв. верх. апп. Петра і Павла (вул. Стрийська), біля церкви Преображення Господнього (вул. Стрийська) та неподалік церкви Успення Пресв. Богородиці (вул. В. Великого).

«Сім`я – це найкраще, що створив Бог» – ці слова Папи Франциска нагадав на початку ходи, перед брамою катедрального собору Пресвятої Трійці Самбірсько-Дрогобицької єпархії її єпископ-помічник Григорій Комар. Він спільно з численними священиками та братами-семінаристами йшов у колоні, позаду якої крокували вірні різного віку – від маленьких діточок, котрі тупцяли ноженятами спільно зі своїми батьками, і до осіб поважного віку, бабусь та дідусів.

Організаторами молитовної ходи є Комісія у справах родини Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ (голова комісії – о. Василь Нестер) та ГО «Рух за життя», організація pro-life. На кожній зупинці звучали духовні розважання, серед яких були і заклики молитися за сім`ю, за добрі плоди, за добрих керманичів, за дітей та молодь. Поміж зупинками, під час шляху, вірні співали духовних пісень та рецитували: «Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас!». Хода стала справжньою маніфестацією віри, демонстрацією того, що і в Дрогобичі є ще здорові та тверезомислячі сили, котрі не йдуть на поводу у «меншин» і не згідні на толерантність до зла та гріха.

- Наша хода спрямована не «проти» чогось, а «за», – каже Владика Григорій Комар. – Ми – за міцну та здорову християнську сім`ю, за повноцінну родину, за те, щоб діточок виховували їхні тато й мама, дідусі й бабусі і вся велика родина. На жаль, багато сімей руйнується з різних причин: виїзди на заробітки за кордон, різноманітні спокуси та інше. Віримо, що наша молитва дасть свої плоди, і вірні нашої Церкви, та й весь український народ більше уваги звертатиме на плекання тих цінностей, котрі становлять основу сім`ї, основу громади та основу держави. Бо коли міцна сім`я, тоді і держава є міцною…

Підготував Володимир Ключак

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