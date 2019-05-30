Сьогодні на Львівщині – День жалоби

By  | 30.05.2019 | Filed under: Новини

Вчора, 29 травня, о 23:27 під час учбово-тренувального польоту на Рівненщині розбився вертоліт Мі-8. За інформацією прес-служби Сухопутних військ Збройних сил України, у результаті авіаційної катастрофи загинули чотири члени екіпажу разом з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України (м. Броди Львівської області). Причини авіаційної катастрофи з’ясовуються.

Тож сьогодні, 30 травня, на Львівщині оголошено днем жалоби. Скасовуються всі розважальні заходи, заплановані на цей день. Висловлюємо рідним та близьким загиблих.

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