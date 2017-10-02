Сьогодні у Дрогобичі стався вибух газу в квартирі

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, сьогодні, 4 жовтня о 00:41 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що внаслідок вибуху газу виникла пожежа в квартирі на 3-му поверсі трьохповерхового житлового будинку в м. Дрогобичі на вул. Шевська, 5.

Внаслідок вибуху отримав опіки І-ІІІ ст. (30% тіла) власник, 1977 року народження, якого у важкому стані було доставлено в Дрогобицьку міську лікарню.

Вибухом газу зруйновано міжквартирну перегородку, вибито скло вікна та дверей на балкон в кімнаті, де знаходився газовий балон, а також пошкоджено дві міжкімнатні перегородки (тріщини).

Пожежу локалізовано о 01:02 та ліквідовано о 01:11 в складі 2-х ланок газодимозахисної служби. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 2 кв.м.

Будинок, у якому стався вибух, трьохповерховий шестиквартирний, у ньому проживає 17 людей. Освітлення електричне, опалення газове пічне. На першому поверсі розташований магазин.

Попередньо, вибух відбувся внаслідок порушення правил використання газового балону.

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