Сьогодні відбулося засідання Ради регіонального розвитку Дрогобицького району

В сесійній залі районної ради зібралися представники районної влади, органів місцевого самоврядування, депутати, представники преси та громадськості.

Голова Дрогобицької райдержадміністрації Андрій Шевкенич прозвітував про зроблене в районі за період 2016-2018 років та презентував Перспективний план розвитку Дрогобицького району на 2019-2021 роки.

Голова райдержадміністрації відзначив, що відносно короткий час його роботи на посаді голови райдержадміністрації дозволив побачити, як багато було зроблено у районі за звітний період. На території району відкрито два нові газові родовища. В аграрній галузі введено в дію вісім нових об’єктів та створено дев’ять нових сільськогосподарських підприємств. В галузі освіти реалізовано 50 проектів, завдяки яким проведено енергозберігаючі заходи та реконструкцію приміщень, відкрито нові дошкільні групи. У сфері охорони здоров’я – 70 проектів з ремонту та реконструкції закладів охорони здоров’я. Понад 20 проектів реалізовано у галузі культури.

Велика робота зроблена у плані ремонту та будівництва доріг. За три роки на дороги Дрогобицького району було використано біля 500 млн. грн.

Позитивним є те, що в районі врешті сформовано першу об’єднану територіальну громаду на базі Меденицької селищної ради та проведено вибори керівних органів.

Презентуючи Перспективний план розвитку на 2019-2021 роки, очільник району, зупинився на завданнях, які будуть пріоритетними для Дрогобиччини. Серед них, однозначно, продовження робіт з будівництва доріг на найбільш проблемних напрямках. Подано пропозиції щодо реалізації 4 проектів за кошти Державного фонду регіонального розвитку. Спільно з органами місцевого самоврядування сформовано перелік об’єктів соціально-економічної сфери та інфраструктури, які плануються до будівництва, капітального ремонту, модернізації на період 2019-2021 роки, який охоплює кожне село в Дрогобицькому районі (64 проекти).

У своїй доповіді голова райдержадміністрації відзначив сільських голів та громади, небайдужість та ініціативність яких має бути прикладом для інших населених пунктів. Це – Модричі, де відкрито сучасний спортивний комплекс, Уличне (споруджено сучасний комфортний дитсадок), Бистриця Гірська (відремонтовано народний дім та бібліотеку). Були названі й проблемні об’єкти, де виконавцями робіт мають зайнятися правоохоронні органи: народній доми в Ролеві, Дорожові, Довгому Гірському.

Голова райдержадміністрації подякував обласній державній адміністрації, районній раді, сільським, селищним головам, депутатам, громаді району за співпрацю. Він зазначив, що перспективний план розвитку району — не догма. Він буде доповнюватися та допрацьовуватися відповідно до вимог часу. І громада району повинна брати в цьому активну участь.

“У доповіді прозвучало багато цифр і фактів, щоб ні в кого не складалося враження, що нічого не робиться, все пропало. Не робиться для тих, хто не хоче бачити. Закликаю всіх, і тих, хто критикує, хто незадоволений, разом ставати до праці, спільно змінювати наш район та нашу державу,”- сказав на завершення Андрій Шевкенич.

В обговоренні взяли участь голова районної ради Михайло Сікора, депутат обласної ради Михайло Задорожний, депутати, сільські голови.

Прес-служба Дрогобицької РДА

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