Сьогодні вночі в Бориславі горів «Мерседес»

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 31 січня о 00.47 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Борислав на вул. Міцкевича, в автомобілі «Mercedes С200». На місце події оперативно виїхало пожежно-рятувальне відділення 6 ДПРЧ м. Борислав. Завдяки злагодженим діям вогнеборців займання вдалось швидко ліквідувати, запобігши повному згоранню автомобіля. Пожежу локалізовано о 00.54 та ліквідовано о 00.55. Вогнем знищено моторний відсік та передні колеса, пошкоджено салон автомобіля. Причина займання встановлюється. Постраждалих на місці події немає.
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