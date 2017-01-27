Сьогодні вночі в Бориславі горів «Мерседес»

By  | 31.01.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 31 січня о 00.47 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. на вул. Міцкевича, в автомобілі «Mercedes С200». На місце події оперативно виїхало пожежно-рятувальне відділення 6 ДПРЧ м. . Завдяки злагодженим діям вогнеборців займання вдалось швидко ліквідувати, запобігши повному згоранню автомобіля. Пожежу локалізовано о 00.54 та ліквідовано о 00.55. Вогнем знищено моторний відсік та передні колеса, пошкоджено салон автомобіля. Причина займання встановлюється. Постраждалих на місці події немає.

Трускавецький вісник

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