Сьогодні вночі в Бориславі горів «Мерседес»

Львівський державний університет внутрішніх справ оголошує набір на навчання поліграфологів за напрямом «Використання поліграфа при проведенні розслідувань та роботі з кадрами». Навчальний курс триває майже місяць, і по його завершенні слухачі отримають відповідне свідоцтво (є також можливість отримати сертифікати від провідних спеціалістів інших країн). В освітньому процесі беруть участь не лише науково-педагогічні працівники університету, а [...]