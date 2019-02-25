Міська громадська організація «Рада Старійшин» м. Трускавця висловлює співчуття з приводу важкої та непоправної втрати – передчасної смерті довголітнього керівника санаторію МВС «Перлина Прикарпаття», депутата Трускавецької міської ради та члена виконкому кількох скликань Олександра Андрійовича Шишка, який відійшов у Вічність 15 березня на 62-му році життя.

У Трускавці і далеко поза його межами всі знали Олександра Шишка як чесну, порядну людину, вмілого організатора, патріота та господарника, хорошого управлінця та організатора, надзвичайно добру та чуйну людину. Аж не віриться, що його вже немає посеред нас.

Висловлюємо співчуття родині, друзям, колективу оздоровниці, якій він віддав половину частину свого життя. Пам`ять про Олександра Андрійовича як про хорошу Людину навіки залишиться у серцях всіх, хто його знав.

Вічная йому пам`ять…

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