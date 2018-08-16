Стебничанина-грабіжника триматимуть під вартою

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури, працівниками Нацполіції повідомлено про підозру 36-річному мешканцю м. Стебник у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 186 КК України (грабіж, вчинений повторно). Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області. Підозрюваний раніше був неодноразово судимий за вчинення грабежів, проте на шлях виправлення не став.

Останній його грабіж мав місце менше місяця тому, а саме наприкінці липня у Дрогобичі. Зловмисник-рецидивіст, перебуваючи на подвір’ї одного із будинків на вулиці Раневицькій, підбіг до 45-річної місцевої мешканки та викрав у неї мобільний телефон, після чого втік з місця події.

Правоохоронці одразу ж встановили місце перебування порушника та затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Дрогобицький міськрайонний суд обрав лиходію запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. У разі доведення вини чоловіку загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі.

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