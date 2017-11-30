СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТРУСКАВЦЯ – БУТИ!

Ось і завершився 25.11.2017 тривалий, фаховий, експертно-модулюючий, а також мотивуючий і надзвичайно продуктивний процес навчання команди (робочої групи з розробки стратегії розвитку) міста Трускавець в рамках проекту «Школа Мерів ІІІ» у м. Київ. За підсумками навчання робочою командою з Трускавця було досягнуто значних результатів у напрямку розробки стратегії розвитку міста, які саме час оприлюднити для широкого загалу.

Як це було

Перш за все, кілька слів про сам процес навчання. У Школі Мерів ІІІ окрім Трускавця брали участь команди з багатьох міст України з максимально широкою географією. Це Одеса, Ніжин, Полтава, Дніпро, Прилуки, Чернівці, Черкаси, Чортків й інші. Тобто команда Трускавця, маленького містечка, в якому за роки його існування жодного разу не розроблялась жодна стратегія розвитку, здобувала знання і практичні навички нарівні з потужними обласними центрами.

Сам процес навчання був організований досить фахово і креативно. Це були і лекції з інтерактивами від експертів (іменитих науковців, фундаторів різноманітних соціальних платформ, керівників інноваційних організацій і навіть Міністрів КМУ), і дискусійні круглі столи з діючими мерами різноманітних міст. Також в програмі навчання були закордонні поїздки до Польщі і Румунії для обміну успішним досвідом. За кожною командою був закріплений наставник (консультант), завданням якого було скерувати команду у вірному шляху, а також дати цінні поради і вказати на помилки при виконанні практичних завдань. Також наставники команд допомагали і приймали безпосередню участь у проведенні міських стратегічних сесій, яких у Трускавці вже було проведено три, зокрема, за участі міського Голови Кульчинського А.Б., а також засновника Школи Мерів, Рохова Руслана, який з поміж усіх команд вирішив відвідати саме Трускавець і остаточно переконати міського Голову у необхідності розроблення для Трускавця якісної стратегії для подальшого успішного розвитку.

Фінальним акордом програми навчання був Проект розробки стратегії розвитку міста, з яким команда Трускавця повністю справилась і успішно його представила як на попередньому захисті в стінах Києво-Могилянської Академії, так і на остаточному захисті перед комісією Школи Мерів.

Які результати

Відзначимо такі результати участі команди з Трускавця в проекті «Школа Мерів ІІІ»:

Підготовлено команду фахівців (експертів) з розробки стратегії розвитку міста – випускники Школи Мерів, команда з Трускавця (Святослав Грабовський, Роман Ус, Юрій Розора, Марія Рудик);

Заведено низку цінних контактів з різноманітними експертами, готовими фахово допомагати і співпрацювати в процесі розробки стратегії розвитку міста,

Створено ГО «Агенція Розвитку Трускавця», головними завданнями якої є розробка і реалізація (втілення в життя) стратегії розвитку міста;

Підготовлено актуальний профіль міста;

Розпочато інклюзивний процес стратегування (розробки стратегії розвитку), зокрема, через публічні стратегічні сесії, соціологічні опитування, інтерактив у соц. мережах, розробку основного і додаткових документів Стратегії розвитку Трускавця тощо;

Ініційовано прийняття на сесії Трускавецької міської ради (ТМР) рішення про початок процесу розробки стратегії розвитку міста з наданням чинною Владою міста усього необхідного забезпечення і сприяння;

Розроблено робочі документи для проведення анкетувань, інтерв’ювань і збору інформації в процесі стратегування;

Розроблено робочий документ «Трускавець – столиця здоров’я. Стратегія розвитку 2030», ключові моменти якого було презентовано на попередньому захисті в рамках підготовки випусково проекту Школи Мерів (звіт про подію опубліковано в Facebook на сторінці Святослава Грабовського) та отримано цінні рекомендації і коментарі від експертів;

Удосконалено, перероблено і доповнено робочий документ «Трускавець – столиця здоров’я. Стратегія розвитку 2030» відповідно до рекомендацій і коментарів експертів, і представлено на фінальному захисті комісії Школи Мерів (Копії слайдів презентації наведено нижче).

Однак, напевно, найбільш вагомим і суттєвим для міста Трускавець результатом, який здобула команда, це те, що в Трускавці, попри всі за і проти, нарешті, було розпочато процес стратегування, який було підтримано і громадськістю, і бізнес-середовищем, і активістами, і, навіть, чинною Владою міста. І тепер вже неважливо скільки знадобиться часу і зусиль для того, щоб врешті створити успішну стратегію розвитку Трускавця, вона буде неодмінно створена, оскільки початок цьому процесу вже покладено.

Що далі

Найважливішими принципом, дотримання якого, призведе до того, що Трускавець отримає у результаті процесу стратегування якісну, «проривну», сучасну і націлену на успіх стратегію розвитку, це принцип інклюзивності, тобто максимальної участі всіх небайдужих трускавчан у цьому процесі. Приклад команди Школи Мерів з Трускавця показує, що навіть чотирьох небайдужих людей достатньо для того, щоб розпочати цей, можливо, непростий, але так потрібний нашому Місту процес. Тому, якщо долучиться якомога більше, то результат буде максимально якісний, швидкий, експертний і, що найважливіше, легітимний.

Саме стратегія розвитку міста, заснована на спільній участі і консенсуальності думок широкого загалу мешканців, а також праці локальних експертів має шанс на успіх і прогресивні результати, чого аж ніяк не варто сподіватись від стратегії, заснованій лише на фаховості консалтингових фірм далеких від сутності міста, проблем і потреб його мешканців.

Подальші дії випускників Школи Мерів, членів команди Трускавця, будуть спрямовані на продовження розробки Стратегії розвитку міста, зокрема на базі ГО «Агенція Розвитку Трускавця», без жодних політичних забарвлень, провладних чи опозиційних впливів. Після розробки і погодження в громаді документальної (концептуальної) частини стратегії, політичною частиною має бути голосування за стратегію на сесії ТМР, і після цього практичною частиною буде реалізація описаної у стратегії карти проектів, спрямованих на досягнення цілей стратегії. Подальший процес моніторингу й оцінювання ефективності реалізації стратегії за запропонованою системою індикаторів дасть змогу трускавчанам в режимі реального часу спостерігати за виконанням стратегії чинною Владою міста, а також успішністю цього процесу, і, відповідно, оперативно реагувати на будь-які відхилення від запланованих у стратегії результатів.

Таким чином, можна підсумувати, що Трускавець без стратегії розвитку, це місто, яке не відповідає сучасним викликам і тенденціям, не орієнтоване на результат і перспективу, місто без сподіваного (прогнозованого) майбутнього і без влади, яка розуміє і чує своїх виборців. А Трускавець із стратегію розвитку, це місто із зрозумілим баченням свого майбутнього (перспективою, пріоритетами і векторами сталого розвитку), спланованою, відкритою і легітимною діяльністю влади, привабливістю для гостей міста і інвестицій, і що найголовніше участю, впливом і розвитком громади.

Тому запрошуємо усіх бажаючись активно долучатись до процесу стратегування в нашому Місті, бо він стрімко розпочався, і тепер вже точно «Стратегії розвитку Трускавця – Бути!».

К.е.н., ст.викл. кафедри інформаційного

менеджменту ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»,

асоційований член і академічний адвокат

міжнародної організації ISACA

Ус Роман

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