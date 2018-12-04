Судитимуть трьох злодіїв зі Стебника

By  | 05.12.2018 | Filed under: Новини

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно трьох мешканців м. , які обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена повторно). Про це інформує прес-служба прокуратура Львівської області.

Як було встановлено, 24, 19 та 16-річний зловмисники упродовж квітня-серпня 2018 року вчинили 9 епізодів крадіжок кабелів зв’язку ПАТ «Укртелеком» із кабельних каналізаційних люків на вулицях Стебника. Свої злочинні дії вказані особи здійснювали за допомогою пилки для металу. Загальна сума завданих збитків становила майже 275 тис грн.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Дрогобицького міськрайонного суду для розгляду по суті. За вчинення вказаного злочину передбачена міра покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 5 років.

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