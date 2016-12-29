Свята минули без проблем

10 січня під час щотижневої апаратної наради в Трускавецькій міській раді було констатовано, що Різдвяні свята у Трускавці пройшли мирно та без проблем. Міський голова Андрій Кульчинський подякував комунальникам, які справилися із наслідками сильних снігопадів, тож проблем з пересуванням не було. Проблемні ситуації з рухом авто виникали лише в районі Дрогобицького кільця, спричинювали їх фури, які в`їжджали в місто.

Керівник КП «Парк курортний» Назар Веретко повідомив, що всі центральні вулиці та тротуари розчищені, робота над розчищенням вулиць у мікрорайонах триває. Було організоване цілодобове чергування комунальників, повідомив Назар Веретко. Начальник відділу освіти ТМР Орест Лобик повідомив, що проблем з теплопостачанням шкіл чи садочків не виникало. В житловому секторі теж проблем з теплопостачанням не було, зазначив директор КП «Трускавецьтепло» Руслан Крамар.

Із надзвичайних ситуацій мало місце тільки задимлення на Стуса, 13, зазначив заступник начальника Трускавецького відділу ДСНС Володимир Гординський. Але трускавецькі надзвичайники без роботи у святкові дні не сиділи – мали місце пожежі в Станелі (горіли хата і дачний будинок) та в Стебнику (горіла квартира). Брали участь представники Трускавецького відділу ДСНС і в гасінні великомасштабної пожежі у Східниці – там горів чотириповерховий готель «Цитадель».

А начальник відділу з питань мобілізаційної та оборонної роботи ТМР Юрій Солян поінформував, що в Трускавці не зафіксовано жодного випадку обмороження чи тим більше смерті внаслідок переохолодження. В області зафіксовано 5 смертей від переохолодження, повідомив Юрій Солян. Він також зазначив, що у Трускавці діють два пункти обігріву – в приміщенні міської лікарні та в терцентрі.

Трускавецький вісник

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