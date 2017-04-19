Святковий концерт на Яворівському полігоні та Хресна дорога в селі Страдч школярів Трускавецької СЗШ № 3

By  | 19.04.2017 | Filed under: Публікації

За тиждень до того, як святкувати Великдень, християни відзначають Вербну неділю.

Розважити та творчо підтримати українських воїнів 184 навчального центру сухопутних військ академії імені Петра Сагайдачного, цього дня, 9 квітня 2017 року, традиційно приїхали учні та вчителі СЗШ № 3 м. Трускавця.

Діти дали два чудових концерти, в програмі якого були і патріотичні, і духовні, і жартівливі пісні та вірші. Дуже потішали військових жарти про солдатське життя.

Кількагодинне дійство подарувало військовослужбовцям масу позитивних емоцій, вони сміялися і плакали, переживали і аплодували дітям за їхні таланти та щирість. Окрім цього, школярі привезли із собою цілу низку листівок-привітань із малюнками та побажаннями щасливих Великодніх свят, а вчителі школи передали бійцям печиво.

Святковий день закінчився для школярів відвідуванням Церкви Успіння Пресвятої Богородиці в с. Страдч, де діти помолилися та пройшли Хресну дорогу. Додому школярі та вчителі привезли з святого місця освячені гілочки Верби.

Школа висловлює подяку за допомогу в організації у виїзді групи до військової частини: Табачинському Ігорю, Іванову Сергію, Хімки Юрію, Тишко Василю, Гнідану Андрію та Родіонову Василю.

Ілона Пархоменко

Трускавецький вісник

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