Святкуйте відповідально!

By  | 06.01.2017 | Filed under: Акценти, Новини

Напередодні Різдвяних свят правоохоронці закликають усіх водіїв бути відповідальними, дисциплінованими та за жодних обставин не сідати за кермо напідпитку.

Нагадуємо: за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, а також під впливом ліків, що знижують увагу та швидкість реакції передбачено штраф у розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування на один рік.

Ще суворіше покарання очікуватиме водія, який повторно протягом року керуватиме авто у стані сп’яніння. Порушнику доведеться сплатити штраф у розмірі 20 400 гривень. Горе-водія також позбавлять права керування на три роки.

Якщо ж, попри заборону, водій втретє сяде за кермо у стані сп’яніння, – його очікуватиме покарання у вигляді штрафу на суму 40 800 гривень із позбавленням права керування на десять років.

Також передбачено відповідальність за вживання алкоголю, наркотиків чи ліків, виготовлених на їх основі, водієм після дорожньо-транспортної пригоди за його участі. За таке порушення передбачено 20 400 гривень штрафу або адміністративний арешт на п’ятнадцять діб, із позбавленням права керування на три роки.

Шановні водії, святкуйте відповідально, сумлінно дотримуйтеся Правил дорожнього руху, не сідайте за кермо у нетверезому стані. Пам’ятайте про те, що безпека на дорозі залежить від кожного!

Відділ управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Львівській області

Трускавецький вісник

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