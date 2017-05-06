Свято наближається

«Фієста» означає «свято». Отже, «Трускавецька фієста» – це свято у Трускавці, свято по-трускавецьки.

Рік тому відгримів фестиваль «Трускавецька фієста – Санаторій «Карпати»-2016», зібравши в курортній столиці України відомих артистів та талановиту юнь з усіх куточків нашої держави. Тоді свято стало справжньою маніфестацією української пісні, українського духу, сили творчості та справжнього мистецтва.

Кожен, хто був присутній на фієсті 2016 року, може пригадати теплі травневі дні та яскраві (в прямому і переносному значенні цього слова) виступи учасників фестивалю. Конкурсантів оцінювало солідне журі у складі народних артистів України Катерини Бужинської, Павла Зіброва, Миколи Свидюка, Олександра Василенка, заслуженого артиста України Віктора Павліка та цілої плеяди талановитих і високопрофесійних митців з Києва, Львова, Дрогобича та Трускавця. Подію висвітлювали «5 канал», телебачення «Тоніс», ЗІК, Українське радіо, а відгомін про славний курорт Трускавець і новий фестиваль української пісні рознісся всією Україною.

І ось знову травень, знову тепло, знову «Трускавецька фієста» скликає друзів. Менш ніж за два тижні, а саме 28-29 травня фестиваль сучасної української пісні «Трускавецька фієста – Санаторій «Карпати»-2017» знову проходитиме в нашому місті-курорті.

Фестиваль-конкурс ставить за мету відродження суто української сучасної пісні, зокрема, патріотичної, на теренах нашої держави та затвердження її віковічної слави у світі. Співзасновниками фестивалю є ТзОВ «Готельно-курортний комплекс «Карпати», Трускавецька міська рада, творча спілка «Асоціація діячів естрадного мистецтва України», центральна дирекція «Українське радіо», ТРК «Тоніс», ТРК «5 канал», ВГО «Агентство охорони прав виконавців».

Цьогорічна програма фестивалю є яскравою та насиченою, в ній передбачені виставка ретро-автомобілів, різноманітні майстер-класи, акція «Намалюй малюнок воїну», куліш-фест і гала-концерт з церемонією нагородження переможців. Основні заходи проходитимуть на території готельно-курортного комплексу «Карпати» та на центральній сцені і центральній площі міста-курорту.

А тим часом пропонуємо нашим читачам пригадати яскраві моменти фестивалю «Трускавецька фієста» в 2016 році. Сподіваємося, що цього року свято української пісні буде таким же яскравим, насиченим, запальним і пам’ятним.

Володимир Ключак, фото Миколи Кравціва

Трускавецький вісник

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