СЗШ №1 м. Трускавця поповнилася комп’ютерами

Вчора, 4 червня, СЗШ №1 м. Трускавця отримала нові комп’ютери для кабінету інформатики. Про це інформує відділ освіти Трускавецької міської ради.

Закупівля нової оргтехніки була анонсована начальником відділу Орестом Лобиком на понеділковій апаратній нараді 27 травня ц.р. Тоді посадовець зазначив, що кількість комп’ютерів у школах Трускавця становитиме по 1 комп`ютеру на 10 учнів.

Отже, в новому навчальному році освітній процес стане ще цікавішим для учнів, адже новий комп’ютерний клас надасть більше можливостей поринути у віртуальний світ та полегшить процес отримання знань.

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