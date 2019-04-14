Тарас Метик – Заслужений журналіст України

4 травня президент України Петро Порошенко підписав Указ №188/2019 «Про відзначення державними нагородами України». Чимало уродженців та мешканців Львівщини отримали ордени та почесні звання.

Приємно, що серед нагороджених – і журналіст з Дрогобиччини Тарас Метик. Відтепер Тарас Михайлович Метик (член Дрогобицької міської первинної журналістської організації НСЖУ, один із засновників та колишній редактор газети «Вільне слово», драматург, прозаїк, політичний та громадський діяч, колишній секретар Дрогобицької міської ради та в.о. міського голови Дрогобича в 2014-2015 рр., тривалий час працював в СГК «Дніпро-Бескид», м. Трускавець) – Заслужений журналіст України. Вітаємо!

Ознайомитися з повним переліком відзначених Президентом України можна тут.

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