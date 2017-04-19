Телерадіокомпанія сина екс-нардепа отримає 100 тисяч за рекламу добрих справ дрогобицької влади

By  | 21.04.2017 | Filed under: Новини

Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради без проведення конкурсних процедур замовив послуги зі створення медіаплатформи та надання ефірного часу “для висвітлення його діяльності, донесення до громадян важливої суспільної і політичної інформації” за 100 тис. грн у ТОВ “Телерадіокомпанія ТРТ”. Про це повідомляється на сайті публічних закупівель Prozorro.

У договорі вказано, що час буде надано в ефірі радіостанції “Твоє Радіо 101,4 ФМ”, причому без попереднього запису — в прямому ефірі. Додатку до договору оприлюднено не було, а тому кількість придбаного ефірного часу невідома. Так само в договорі не вказано, в чому полягатимуть особливості створеної медіаплатформи.

На сайті радіо вказано, що воно працює з червня 2006 року. Покриття: Борислав, , Жидачів, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Стебник, Трускавець.

ТОВ “Телерадіокомпанія ТРТ” має двох засновників: Тараса Канівця, сина екс-депутата ВР Олега Канівця (ВО “Батьківщина”), та Віктора Возняка, який є директором ТОВ “Альфа-Плюс” – однієї з фірм-засновниць “Трускавецького водоканалу”. Згідно з даними сайту “Посіпаки”, Возняк протягом двох скликань ВР був помічником нардепа Олександра Горошкевича (Блок “Наша Україна”, а потім “Партія регіонів”).

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