Телерадіокомпанія сина екс-нардепа отримає 100 тисяч за рекламу добрих справ дрогобицької влади

Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради без проведення конкурсних процедур замовив послуги зі створення медіаплатформи та надання ефірного часу “для висвітлення його діяльності, донесення до громадян важливої суспільної і політичної інформації” за 100 тис. грн у ТОВ “Телерадіокомпанія ТРТ”. Про це повідомляється на сайті публічних закупівель Prozorro.

У договорі вказано, що час буде надано в ефірі радіостанції “Твоє Радіо 101,4 ФМ”, причому без попереднього запису — в прямому ефірі. Додатку до договору оприлюднено не було, а тому кількість придбаного ефірного часу невідома. Так само в договорі не вказано, в чому полягатимуть особливості створеної медіаплатформи.

На сайті радіо вказано, що воно працює з червня 2006 року. Покриття: Борислав, Дрогобич, Жидачів, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Стебник, Трускавець.

ТОВ “Телерадіокомпанія ТРТ” має двох засновників: Тараса Канівця, сина екс-депутата ВР Олега Канівця (ВО “Батьківщина”), та Віктора Возняка, який є директором ТОВ “Альфа-Плюс” – однієї з фірм-засновниць “Трускавецького водоканалу”. Згідно з даними сайту “Посіпаки”, Возняк протягом двох скликань ВР був помічником нардепа Олександра Горошкевича (Блок “Наша Україна”, а потім “Партія регіонів”).

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Трускавецький вісник

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