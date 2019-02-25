Теми руйнування та будівництва на трускавецькому виконкомі

У всякого своя доля

І свій шлях широкий:

Той мурує, той руйнує,

Той неситим оком

За край світа зазирає…

Т. Шевченко, «Сон»

Сьогодні, 26 лютого, відбулося чергове засідання виконкому Трускавецької міської ради. Питань було небагато, отже, й тривало засідання недовго. Винятком стало питання про надання дозволу на розроблення детального плану території на вул. Грушевського, 2, котре доповідав головний архітектор Трускавця Зіновій Кушнір. На засідання виконкому прийшли представники забудовника Кісака І.В. (сини Андрій і Тарас та невістка-юрист Руслана) та кілька мешканців сусідніх будинків на вул. Грушевського.

Як пояснила Руслана Кісак, забудівник вже отримав містобудівні умови, проте чинне законодавство України дозволяє йому звертатися до органу місцевого самоврядування за дозволом на розробку детального плану забудови території. Андрій Кісак навів чимало прикладів, коли аналогічні випадки будівництва отримували «зелене світло» від міської влади. Він звинуватив міського голову в упередженому ставленні, натякнувши на політичні мотиви такого ставлення. Андрій Кісак також спростував звинувачення мешканців, що саме з їхньої території вулицею Грушевського на шаленій швидкості самоскидами вивозяться важкогабаритні вантажі (земля, будівельне сміття тощо), киваючи на сусіднього забудовника (біля приміщення міської ради та готелю «Трускавець 365»).

У мешканців, котрих на засідання виконкому прийшло четверо – своя правда. Вони нарікають і на руйнування дороги, і на тріщини у стінах будинків, і на щотижневий прорив мереж водоканалу. Але головний їхній аргумент: на вулиці Грушевського немає жодного будинку вище двох поверхів – і не треба. Будинки тут переважно старі, дерев`яні, зведені відразу після війни чи навіть до війни, і люди бояться, що масштабне будівництво по сусідству може спричинити їм чимале лихо.

Руслана Кісак пояснила, що звертаються вони за отриманням містобудівних умов власне для того, аби не псувати хороших стосунків із сусідами і надалі діяти в правовому полі, як це забудівник робив дотепер.

Хоча згідно зонування пан Кісак може вже зводити будівлю на три поверхи, але, очевидно, в його планах є збудувати трішки вищу будівлю. Як кажуть, поганий приклад заразний – як тут не згадати високу десятиповерхову споруду, котра височіє на вулиці Довбуша посеред одноповерхових хатинок, як не згадати сумнозвісні перипетії навколо будівництва на Бориславській, 34, як оминути факт, що за попереднього мера мила і затишна котеджна частина Трускавця на вул. Шашкевича-Бандери перетворилася на сукупність кількох монстрів без паркінгів і естетичного смаку. Олії в вогонь додає факт відміни одним із судів зонінгу у Трускавці взагалі. В зв’язку з цим міський голова Андрій Кульчинський на пропозицію мешканців вул. Грушевського запропонував відкласти питання. Більшість підтримало цю пропозицію, утрималося тільки двоє (Олександр Грищенко та Ренат Борсук).

Навряд чи ця відмова (бо відкладення в довгий ящик є завуальованою відмовою) засмутить забудівника. Він може оформити декларацію про початок будівельних робіт, розпочати рити котлован та заливати фундамент і потихеньку «вести» споруду догори. Три поверхи звести він має повне право, а далі навряд чи хтось його спинить. Як не спинили інших, то чому спинятимуть його? А там, дивись, і влада в місті поміняється, і упередженого ставлення до нього не буде.

Окрім питання будівництва розглянули на виконкомі і питання руйнування двох ветхих будівель. Мова йде про будинки № 77 та № 79 на вул. Бандери (в районі питного озера), котрі знаходяться у приватній власності МРЦ «Перлина Прикарпаття». Вони вже давно непридатні для проживання, проте в одному з них якийсь час жила жінка з двома дітьми. Зараз в будинках ніхто не живе, їх в буквальному сенсі цього слова підпирають палицями, аби зберігали хоч якийсь вигляд, а не впали. За рішення надати дозвіл на їх знесення всі члени виконкому проголосували одноголосно.

На жаль, ніхто не говорить про знесення будівель, котрі шкодять архітектурному обличчю міста, як нещодавно зведена будка біля музею історії міста-курорту. Фото «новобудови» в соцмережах викликало хвилю обурення трускавчан та гостей курорту, але потім все затихло. Виявилося, що добудував «чиряк» до комплексу музею воїн-АТОвець. Як бачимо, коли в державі нема верховенства права, тоді й на місцях робиться казна-що. Тому й панують подвійні стандарти, упереджені ставлення, архітектурні анархія та вакханалія. Зневага до закону до добра не приводить, але відповідальність за порушення і надалі залишається в нашій державі тільки словами, а не реальністю. Закон – не для всіх, і поки так буде, годі чекати добра в рідній державі.

Виконком зарахував на квартирний облік двох осіб, затвердив кілька актів визначення розміру збитків нанесених Трускавецькій міській раді, вніс зміни у рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради № 6 від 22.01.2019р. «Про присвоєння адреси об’єкту нерухомості по вул. Роксолани», замінивши одну літеру в адресі («В» на «Б»), затвердив чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2019 році.

Також виконком погодив нову плату за харчування дошкільнят. Зміни незначні, плата в середньому збільшується на 3-4 гривні в день, ряд категорій мають пільги чи звільнені від оплати. Зате дітям даватимуть і фрукти, і голландський сир.

Володимир Ключак

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