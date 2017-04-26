Трускавчанки – чемпіони Львівської області

By  | 28.04.2017 | Filed under: Новини

24-28 квітня 2017 року у Львові відбувся відкритий чемпіонат Львівської області з тенісу серед дорослих та юніорів до 14 років. У змаганнях брали участь 65 тенісистів з Харкова, Одеси, Києва, Рівного, Мукачева, Львова, Чернівців та Стрия, з них 8 майстрів спорту України, 5 кандидатів у майстри спорту України.

Трускавець представляли двоє вихованців дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» і двоє вибороли призові місця. В одиночному розряді Микитин Яна по черзі здолала тенісисток зі Львова, Києва, та Чернівців і тільки у фіналі поступилась у трьох сетах КМСУ зі Львова Якубечко Анастасії.

В парному розряді трускавчанки Карпяк Вікторія/Микитин Яна у фінальному поєдинку отримали перемогу над дуетом Граб Еліна/Іванченко Анастасія з міста Чернівці, і стали чемпіонами Львівської області з тенісу.

Любомир Мацькович, директор ДЮСК «Споротовець»

Трускавецький вісник

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