Трускавчани – призери Чемпіонату Львівської області з кікбоксингу WAKO

2-3 грудня у Львові проходив Чемпіонат Львівської області з кікбоксингу WAKO. Організатори змагань – управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА та Федерація кікбоксингу Львівської області «ВАКО». Серед старших юнаків (13-14-15 років) вихованці відділення боксу Трускавецького дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» Стахнів Максим і Саприкін Святослав стали срібними призерам Чемпіонату Львівщини у фул-контакті, а Летнянчин Олег виборов перемогу та перше місце у версії лайт-контакт і став другим у поїнт-файтингу (тренери ДЮСК Мінів Назар та Гнатків Анатолій).
Любомир Мацькович, директор ДЮСК «Спортовець»
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