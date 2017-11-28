Трускавчани зайняли призові місця на фестивалі «Сурми звитяги»

Вчора, 28 листопада, у Львові в приміщенні оперного театру імені Соломії Крушельницької пройшов заключний етап Всеукраїнського фестивалю «Сурми звитяги» та гала-концерт фестивалю-конкурсу. За результатами підрахунків журі трускавецькі гурти «Time to Dream» і «Freedom» з СЗШ №3 м. Трускавця (директор Галина Умнова) зайняли відповідно 3 і 1 місця.

Підтримати трускавчан на концерт приїхав і міський голова міста-курорту Андрій Кульчинський. Спеціально задля цього він дещо скоротив свою робочу поїздку до Республіки Польща, де в місті Саноку (Підкарпатське воєводство) брав участь у важливій зустрічі щодо українсько-польського співробітництва.

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