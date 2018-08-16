Трускавчани зустрілися з лауреатом Міжнародної літературної премії

У вівторок, 21 серпня, в приміщенні Трускавецької міської центральної бібліотеки відбулась літературна зустріч з поетом, лауреатом Міжнародної літературної премії імені Григорія Сковороди, Віктором Федоровим, який на даний час проживає в Маріуполі.

Краса весни – улюблена тема автора. Та проживаючи в прифронтовому місті, автор не міг обійти болючу тему війни. Проте не дивлячись на те, що вірші написані в умовах війни, в них все-таки більше сонячного світла, мальовничої краси і надії на перемогу добра.

Присутні на зустрічі мали змогу почути вірші автора не лише про війну, а також про кохання. Звучали уривки з поеми «Гетьман Сагайдачний».

А на закінчення заходу поет подарував бібліотеці свою шосту книжку «Весняний спів у сполохах заграв», яка буде у вільному доступі у бібліотеці і чекатиме на свого читача.

Підготувала Віра Заяць, бібліотекар читальної зали Трускавецької ЦБ

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